David González, ilusionado a pesar de la eliminación de Millonarios: “El trabajo va a dar frutos”

Millonarios perdió, este miércoles, frente a Once Caldas 1-0 con un gol de Michael Barrios yquedó eliminado de la Copa Sudamericana , firmando el primer revés de David González como entrenador del conjunto ‘azul’, que no tuvo una buena presentación en Manizales.

Justamente, González salió a hablar en rueda de prensa y analizó lo sucedido este 5 de marzo frente al ‘blanco blanco’. Para empezar, dejó claro que para él, la eliminación no es un “fracaso”: “Todos tenemos un significado distinto de fracaso en la cabeza, yo no pienso así, se puede llamar de otras maneras. Nos levantaremos más fuertes”.

Otras de las conclusiones que sacó el entrenador de Millonarios fue que, para él, sus jugadores tuvieron una buena presentación y el trabajo irá “dando frutos”: “me parece que lo que se está haciendo va a dar frutos, tenemos que pasar este trago amargo y concentrarnos en lo que viene”.

Definición por detalles…

“Los muchachos entregaron, compitieron desde el primer minuto, Once Caldas hizo su trabajo a su estilo, no nos presionó, esperó, nos complicó un poco y tuvimos aún así ocasiones, con las que pudimos irnos arriba y pasan este tipo de cosas, en un detalle nos cobran y nos terminan ganando en la manera que nos podían atacar, no hay nada que hacer”.

Once Caldas vs Millonarios - Foto: Colprensa

Publicidad

¿Cómo pasar la página?

“Esta es nuestra profesión, desde niños estamos conviviendo con este tipo de situaciones, ojalá se pudiera ganar siempre, pero no pasa y debemos saber dónde estamos y hay que voltear la página lo más rápido posible, sé que son jugadores de experiencia y que este trago amargo hay que sufrirlo y pasarlo, porque ahora se convierte en el objetivo único, ser campeones de liga”.

Dolor en el grupo

“Es doloroso, creeme que al interior del grupo esto golpea mucho y si bien no nos tiramos las 8 horas en bus, seguramente no dormimos y llegamos a nuestras a casa a ver a nuestros hijos y con sensación de no haber podido cumplir con lo que vinimos hacer, es una lástima no haberles podido retribuir y no mandarlos contentos a Bogotá. Me parece que nos entregamos, los 90 minutos lo intentamos, no nos queda otra que intentar de nuevo”.