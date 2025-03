No, gracias.

Millonarios y Falcao, chao de Copa Sudamericana: Once Caldas le ganó 1-0, Dayro no anotó Este miércoles en el estadio Palogrande, Once Caldas consiguió la victoria con un solitario gol de Michael Barrios. Con eso, Millonarios se queda sin participación internacional este 2025.