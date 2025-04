Dayro Moreno intratable; nuevo gol con Once Caldas y le coge luz de ventaja a Falcao García

Dayro Moreno es sinónimo de gol. El experimentado artillero tolimense no para de inflar las redes contrarias no solo en Colombia, ya que en el reciente partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025, el número '17' dijo presente en el tablero contra Unión Española, de Chile, y así las cosas extendió sus números en pro de ser una leyenda en el tema anotador del fútbol colombiano en todos lor tiempos. Así, le sigue sacando ventaja a hombres como Falcao García y Carlos Bacca.

Y es que Moreno Galindo en cada juego con el 'blanco-blanco' demuestra que está 'fino' en el área, y con el golazo que le marcó al elenco 'austral' en el campo de juego del estadio Sausalito completó la cifra redonda de 354 'gritos sagrados' como jugador profesional, y ahora aventaja al 'Tigre' con tres dianas (351 goles).

Recordemos que Falcao, quien milita en Millonarios, no ha visto acción recientemente por estar lesionado. Esto Dayro lo ha sabido aprovechar, en cada oportunidad con su club a nivel local e internacional.

Dayro Moreno festejó con Once Caldas en la Copa Sudamericana frente a Unión Española. Foto: AFP

Otro de los jugadores que está en este 'mano a mano' por ser el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano es Carlos Bacca, figura y capitán del Junior de Barranquilla. El oriundo de Puerto Colombia está un poco lejos de Dayro Moreno y Falcao García, pero sí está más cerca de otra figura: Víctor Hugo Aristizábal, quien en su época de jugador supo brillar en clubes como Nacional, Sao Paulo, Cruzeiro y Coritiba de Brasil.

Así está la lucha por ser el máximo goleador histórico colombiano:



Dayro Moreno: 354 goles (Once Caldas)

Falcao García: 351 goles (Millonarios)

Víctor Hugo Aristizábal (retirado): 346 goles

Carlos Bacca: 343 goles (Junior de Barranquilla)

Juan Pablo Ángel (retirado): 291 goles

Anthony De Ávila (retirado): 268 goles

Iván Valenciano (retirado): 267 goles

Vea el gol de Dayro Moreno HOY en Unión Española vs. Once Caldas en la Copa Sudamericana:

¡GOOL DE ONCE CALDAS! 🇨🇴



⚽️ Dayro Moreno convirtió el 1-0 ante Unión Española con una excelente definición.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/qPZcSZmGqx — DSPORTS (@DSports) April 10, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Dayro Moreno con el Once Caldas?

El calendario indica que la próxima confrontación del elenco de Manizales, que tiene en sus filas a Dayro Moreno, será este sábado 12 de abril por la Liga BetPlay I-2025 visitando a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja. A las 8:30 de la noche rodará el balón para el compromiso que es válido por la jornada 13.