Declan Rice se confesó sobre su golazo contra Real Madrid: había pensado en “centrar”

Declan Rice , autor de un doblete de falta del Arsenal ante el Real Madrid, aseguró que se animó a buscar el efecto por fuera de la barrera, al ver la colocación de ésta y cómo estaba posicionado también Thibaut Courtois.

El centrocampista inglés marcó sus dos primeros goles de falta en su carrera deportiva este martes en la victoria por 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol contra el Real Madrid.

"Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del larguero. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé 'vamos a por ello', y Bukayo (Saka) me dijo que lo sintiera", dijo Rice en Amazon Prime.

"En el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué. No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Estoy contento, feliz, muy emocionado, pero seguro que dentro de unos años me doy aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial. Ahora tenemos que estar listos para la semana que viene. El Bernabéu... Es difícil jugar allí y tenemos que estar preparados", dijo Rice.

Ni Mikel Arteta se las cree con los golazos de Declan Rice

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, reconoció que llevaban tres años y medio sin hacer un gol de falta y que la calidad individual ha jugado un papel muy importante en esta competición.

"Nunca había marcado de falta, ¿cuáles eran las posibilidades?", admitió Arteta este martes en rueda de prensa.

"Hay mucho entrenamiento detrás de eso. Llevábamos tres años y medio sin hacer un gol de falta directa y hemos hecho dos en diez minuto. La calidad individual juega un papel muy importante en esta competición. Sabíamos que le podíamos crear problemas al Madrid, pero luego hay que hacerlo en el campo".

"Esta noche hemos dado un paso adelante. Ahora tenemos que disfrutar la victoria, pero esto solo es la mitad y tenemos que hacerlo incluso mejor en Madrid para pasar".

Declan Rice anotó doblete por Champions League contra el Real Madrid AFP

Ahora el Real Madrid tendrá la casi imposible tarea de remontar el resultado en el Santiago Bernabéu si quiere estar en semifinales.

"Es parte de su historia. Lo han demostrado muchas veces y por eso tenemos muy claro el partido que hemos hecho y por qué lo hemos hecho y hablaremos de lo que tenemos que hacer y volver a ganar".

Sobre el cambio en el club, de no clasificarse durante muchos años a Champions a ser subcampeones de la Premier League dos años seguidos y estar a un paso de las primeras semifinales en dieciséis años, Arteta aseguró que la historia se crea en partidos como este.

"Cuando llevas tantos años sin enfrentarse a este rival, tanto tiempo sin hacer un camino así en Europa... Las historias se crean con partidos como este. Los aficionados se acordarán durante muchos tiempo. Es un paso, pero nos queda mucho aún".