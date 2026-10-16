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Gol Caracol  / 🔴 Deportivo Cali vs. Libertad, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina
EN VIVO

🔴 Deportivo Cali vs. Libertad, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

Este viernes, el Deportivo Cali hace su debut en la Copa Libetadores Femenina enfrentando a Libertad. ¡Siga EN VIVO este buen compromiso del certamen continental AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 16 de oct, 2026
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Deportivo Cali debuta en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Deportivo Cali debuta en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Twitter de Deportivo Cali
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  • 03:49 p. m. - ⌚0-0⌚
    ⌚ ¡Final del primer tiempo!

    Al descanso. Cali y Libertad empatan 0-0 en su debut en la Copa Libertadores femenina

    • Publicidad

  • 03:46 p. m.
    ⌚Minuto 45!

    Últimos minutos del PT, se juega el tiempo de adición.

  • 03:45 p. m. - ⌚0-0⌚
    ⌚ ¡Minuto 27!

    El Deportivo Cali trata de hacerse con el balón, pese a tener una jugadora menos en el campo.

  • 03:15 p. m. - ⌚ 0-0⌚
    🔄🟢 ¡Cambio en el Cali!

    Ingresa: Andrea Vera.
    Sale: Melanyn Aponzá.

  • 03:14 p. m. - 🟥 ¡TARJETA ROJA! 🟥
    🟥 Expulsada en Cali

    La arquera Maryory Sánchez ve la roja directa. Habrá cambio de módulo en sólo 11 minutos.

  • 03:09 p. m. - ⌚0-0
    ⌚ ¡Primeros minutos! ⌚

    La escuadra 'azucarera' se hace con el balón, pero aún no causa peligro al pórtico rival.

  • 03:01 p. m.
    ⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽

    Rodó el balón. Ya juegan Cali y Libertad femenino en la Copa Libertadores.

  • 02:56 p. m.
    👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️

    Todo listo para el compromiso entre Cali y Libertad por la Copa Libetadores femenina.

  • 02:29 p. m. - ✔️⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS! ✔️⚽
    👏🏻⚽🟢 ¡El XI del Deportivo Cali femenino! 👏🏻⚽🟢

  • 02:27 p. m.
    👊🏻🟢¡Listo el camerino de las 'azucareras'! 👊🏻🟢

  • 02:26 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón en el IDV en Quito, Ecuador.

  • 02:24 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Deportivo Cali y Libertad, válido por la primera jornada del grupo D del certamen de la Conmebol.

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