🔴 Deportivo Cali vs. Libertad, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

Al descanso. Cali y Libertad empatan 0-0 en su debut en la Copa Libertadores femenina
- 03:49 p. m. - ⌚0-0⌚⌚ ¡Final del primer tiempo!
- 03:46 p. m.⌚Minuto 45!
Últimos minutos del PT, se juega el tiempo de adición.
- 03:45 p. m. - ⌚0-0⌚⌚ ¡Minuto 27!
El Deportivo Cali trata de hacerse con el balón, pese a tener una jugadora menos en el campo.
- 03:15 p. m. - ⌚ 0-0⌚🔄🟢 ¡Cambio en el Cali!
Ingresa: Andrea Vera.
Sale: Melanyn Aponzá.
- 03:14 p. m. - 🟥 ¡TARJETA ROJA! 🟥🟥 Expulsada en Cali
La arquera Maryory Sánchez ve la roja directa. Habrá cambio de módulo en sólo 11 minutos.
- 03:09 p. m. - ⌚0-0⌚ ¡Primeros minutos! ⌚
La escuadra 'azucarera' se hace con el balón, pero aún no causa peligro al pórtico rival.
- 03:01 p. m.⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽
Rodó el balón. Ya juegan Cali y Libertad femenino en la Copa Libertadores.
- 02:56 p. m.👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️
Todo listo para el compromiso entre Cali y Libertad por la Copa Libetadores femenina.
- 02:29 p. m. - ✔️⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS! ✔️⚽👏🏻⚽🟢 ¡El XI del Deportivo Cali femenino! 👏🏻⚽🟢
𝐋𝐚𝐬 𝟏𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭 👥✅— Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 16, 2026
Estas son las jugadoras elegidas por Jhon Alber Ortiz para enfrentar a Libertad de Paraguay por la CONMEBOL Libertadores Femenina. 💚🤍 pic.twitter.com/PxG9PtLOsk
- 02:27 p. m.👊🏻🟢¡Listo el camerino de las 'azucareras'! 👊🏻🟢
- 02:26 p. m.🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón en el IDV en Quito, Ecuador.
- 02:24 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Deportivo Cali y Libertad, válido por la primera jornada del grupo D del certamen de la Conmebol.
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