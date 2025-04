Desde PSG afirman que 'Dibu' Martínez "es un arquero más", previo a juego por Champions

El atacante del París Saint-Germain Desiré Doué aseguró que para un delantero francés medirse al arquero argentino del Aston Villa, Emiliano 'Dibu' Martínez, "inspira revancha" , por su actuación con la 'albiceleste' en la final de Mundial de Catar.

"Yo nunca he jugado contra él, es un arquero más. Es verdad que para los delanteros franceses inspira un sentimiento de revancha. Pero el objetivo será marcarle el mayor número posible de goles", señaló.

A sus 19 años, el joven atacante demostró estar "viviendo un sueño", al disputar competiciones como la Liga de Campeones o haber entrado en la selección absoluta.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina. Foto: Getty

"Trato de seguir siendo yo mismo, todavía tengo mucho que mejorar, en eso me ayudan mucho mis compañeros y el cuerpo técnico", aseguró.

Doué evitó compararse con otras jóvenes promesas del fútbol europeo, como el barcelonista Lamine Yamal.

"Para mejorar solo me comparo conmigo mismo. Analizo mis partidos, mis entrenamientos, me pongo en duda para mantener mi disciplina. Espero que eso me conduzca al más alto nivel", señaló.

Más declaraciones desde el PSG

El entrenador del París Saint-Germain , Luis Enrique, aseguró que no hay favoritos en su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Aston Villa y dijo que le gustaría que su equipo repitiera el nivel de juego que hicieron en la ida de los octavos contra el Liverpool que perdieron en casa.

"Ese es el partido que me gustaría que hiciéramos. Solo cambiaría el resultado. Pero para mi representa un gran momento y lo perdimos. Así es el fútbol", dijo el técnico en referencia a su única derrota de 2025, 0-1 en la ida de los octavos contra los "Reds".

Luis Enrique alabó el juego del Aston Villa y el trabajo de su técnico, Unai Emery, y señaló que "no hay favoritos".

"Somos igual de favoritos que contra el Liverpool, que los de las apuestas decían que no teníamos opciones. Aquí hay ocho equipos que han merecido estar y la carretera está llena de favoritos que no han llegado. Vamos a intentar hacer méritos en el campo que es lo difícil", dijo.

"Esta competición no te permite ni un minuto de relajación, a semifinales no llegas si no estás al mayor nivel durante toda la eliminatoria. El más mínimo error lo pagas y el fútbol es un juego de errores", aseguró.