"Luis Díaz es un poco 'teatral'"; críticas por polémica acción en Fulham vs. Liverpool

Liverpool cayó como visitante 3-2 frente a Fulham el pasado domingo, por la fecha 31 de la Premier League, Luis Díaz fue el foco de atención por su actuación en este compromiso, a pesar de haber marcado gol.

Los 'reds' como tal no hicieron un buen compromiso en la ciudad de Londres, donde Fulham logró darle la vuelta al marcador y sobreponerse con tres goles encima.

El atacante 'cafetero' luego de anotar el gol del descuento, reclamó una polémica jugada que derivaba en penal, pero que finalmente el juez del compromiso no la pitó, sin haber revisado el VAR.

Este martes, Keith Hackett es exjefe de la PGMOL y fue funcionario en la FIFA, habló de lo sucedido con el colombiano y afirmó que simuló la supuesta pena máxima “Si el árbitro dice que no es penal, ¿es el jugador culpable de simulación? Pero no hacen nada. No pita penal ni revisa que el jugador no esté simulando, quizás porque siente que no está convencido de la decisión del penal. Así que no me va a dar un penal; quiero ver más contacto. Este jugador es un poco teatral cuando se tira al suelo, ¿verdad?“, dijo.

Luis Díaz en uno de los partidos de Liverpool en la temporada. Foto: Getty

Sin embargo, no habló solo del jugador de la Selección Colombia, cuestionó al arbitro del compromiso “Creo que el árbitro debería estar más cerca del área penal cuando toma este tipo de decisión“. concluyó.

Por su lado, Arne Slot no se refirió a la jugada polémica de Luis Díaz, se centró en mejorar el jeugo de su equipo, para conquistar la Premier League que están a punto de lograr en la recta final del torneo, ya que restan siete partidos, tras estar fuera de las demás competiciones, incluida la Champions League.

Finalmente, fue Fulham quien se quedó con los tres puntos del compromiso, que se sigue encaminando a los puestos europeos para la próxima temporada, tras su regularidad en los últimos compromisos.

¿Cómo va Liverpool en la tabla?

A pesar de la derrota de los 'reds', los dirigidos por Arne Slot aún se mantienen como lideres absolutos del Primer League, con una larga distancia en cuanto a puntos al segundo que es Arsenal. Liverpool cuanta con 73 puntos, mientras que los 'gunners' suman 62 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Luis Díaz y compañía enfrentarán en su casa, Anfield, a West Ham, el domingo 13 d abril a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia), por la jornada 32 del fútbol inglés.