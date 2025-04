¿Quién es Espen Eskas?; la sorpresa en Barcelona vs. Borussia Dortmund, por Champions League

El noruego Espen Eskas ha sido designado para dirigir este miércoles el partido Barcelona -Borussia Dortmund , correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League .

Eskas estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, el cuarto colegiado será Rohit Saggi y del VAR se ocuparán los neerlandeses Dennis Higler y Clay Ruperti.

Nacido en Oslo hace 36 años e internacional desde 2017, dirigió el pasado 6 de noviembre la goleada del Barcelona en el feudo del Estrella Roja de Belgrado (2-5) y la del Borussia Dortmund en el feudo del Sporting de Lisboa el 11 de febrero (0-3).

Su último encuentro internacional de clubes fue el Rangers-Fenerbahce (0-2) de la Liga Europa y de selecciones el Croacia-Francia (2-0) de la Liga de Naciones.

Cabe recordar que en los próximos días, el FC Barcelona pondrá a la venta, entre el 5 y 9 de abril, 22.126 entradas (el 85 % de sus disponibles) para la final de la Copa del Rey de España que disputará el 26 de abril ante el Real Madrid en la ciudad de Sevilla (sur).El club catalán, como el Real Madrid, dispondrá de 26.031 entradas para la final.

FC Barcelona AFP

El 40 % del aforo del estadio andaluz, que es de 65.078. Un total de 17.701 (el 68 %) serán para los socios, 4.425 (el 17 %), para peñistas y 3.095 (el 15 % restantes) se destinarán a los patrocinadores y a atender otro compromisos de la entidad. Si la demanda de entradas, cuyo precio oscilará entre los 72 y los 270 euros (entre 79 y 296 dólares), es superior al número de entradas disponibles, el Barça realizará un sorteo ante notario el jueves 10 de abril.

Las entradas serán digitales, no físicas, por lo que no se entregarán presencialmente. Y nominales e intransferibles, lo que significa que el socio que las adquiera no podrá cederlas a un tercero.

Para poder acceder al proceso de solicitud de entradas, los socios deberán tener una antigüedad mínima de un año y deberán rellenar el formulario que encontrará en el web del FC Barcelona.

Por su parte, los peñistas, que deberán tener, como mínimo, una antigüedad de seis meses, harán la petición en el Portal del Peñista del FC Barcelona.

En ambos casos, para formalizar la petición deberán efectuar un depósito de 20 euros (unos 22 dólares), que les será devuelto si finalmente no resultan agraciados con su localidad. El club ha informado de que podrán agruparse en una misma petición hasta seis entradas.

Asimismo, la entidad azulgrana organizará desplazamientos de día, en tren y autobús a Sevilla, para quienes dispongan de entrada para la final.