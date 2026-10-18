Diego Gómez y un golazo de más de 50 metros contra el Palace de Lerma: acá el video

Diego Gómez protagonizó este domingo una joya para el recuerdo en el fútbol inglés y mundial. El paraguayo fue el gran arquitecto del vendaval del Brighton sobre el Crystal Palace, de Jefferson Lerma, al anotar un golazo desde el círculo central.

Con una lectura de juego privilegiada y un temple absoluto, Gómez detectó la mala colocación del arquero rival y ejecutó una vaselina formidable, desde más de 50 metros, que hizo estallar a los aficionados locales en el American Express Stadium.

Jefferson Lerma en Brihgton vs. Crystal Palace por la Premier League. Fotos: Getty Imágenes

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Una genialidad que no sólo encaminó la goleada 5-0 de las 'gaviotas', sino que además queda desde ya entre los candidatas más firmes a gol del año en Europa.

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Vea acá el golazo de Diego Gómez en Brighton vs. Crystal Palace por la Premier League: