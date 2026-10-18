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Gol Caracol  / Diego Gómez y un golazo de más de 50 metros contra el Palace de Lerma: acá el video

Diego Gómez y un golazo de más de 50 metros contra el Palace de Lerma: acá el video

Hay goles que quedan grabados en la retina de los aficionados y el que firmó Diego Gómez para el Brigthon contra el Crystal Palace es uno de ellos. Para verlo una y otra vez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Diego Gómez marcó un golazo con Brighton frente al Crystal Palace en la Premier League.
Diego Gómez marcó un golazo con Brighton frente al Crystal Palace en la Premier League.
Foto: Getty Imágenes

Diego Gómez protagonizó este domingo una joya para el recuerdo en el fútbol inglés y mundial. El paraguayo fue el gran arquitecto del vendaval del Brighton sobre el Crystal Palace, de Jefferson Lerma, al anotar un golazo desde el círculo central.

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Con una lectura de juego privilegiada y un temple absoluto, Gómez detectó la mala colocación del arquero rival y ejecutó una vaselina formidable, desde más de 50 metros, que hizo estallar a los aficionados locales en el American Express Stadium.

Jefferson Lerma en Brihgton vs. Crystal Palace por la Premier League.
Jefferson Lerma en Brihgton vs. Crystal Palace por la Premier League.
Fotos: Getty Imágenes

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Vea acá el golazo de Diego Gómez en Brighton vs. Crystal Palace por la Premier League:

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