Diego Gómez y un golazo de más de 50 metros contra el Palace de Lerma: acá el video

Diego Gómez protagonizó este domingo una joya para el recuerdo en el fútbol inglés y mundial. El paraguayo fue el gran arquitecto del vendaval del Brighton sobre el Crystal Palace, de Jefferson Lerma, al anotar un golazo desde el círculo central.
Con una lectura de juego privilegiada y un temple absoluto, Gómez detectó la mala colocación del arquero rival y ejecutó una vaselina formidable, desde más de 50 metros, que hizo estallar a los aficionados locales en el American Express Stadium.
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Una genialidad que no sólo encaminó la goleada 5-0 de las 'gaviotas', sino que además queda desde ya entre los candidatas más firmes a gol del año en Europa.
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Vea acá el golazo de Diego Gómez en Brighton vs. Crystal Palace por la Premier League:
¡¡ES PARA PUSKAS!! ¡DIEGO GÓMEZ LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL BRIGHTON ANTE CRYSTAL PALACE! ¡ES EL GOL DEL AÑO!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
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