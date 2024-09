Diego Simeone: "Lo vi muy bien contra la Selección Colombia; hizo un buen segundo tiempo"

Entre tanta carga de partidos, con tres choques por semana, "está claro", según Diego Simeone , que "dentro del campo hay poco para trabajar en el tiempo que queda de cara a cada encuentro, sobre todo cuando toca jueves-domingo".

"Pero, al mismo tiempo, los chicos vienen con una base importante de situaciones de juego de distintas maneras de poder jugar y nos manejaremos como hacen todos los entrenadores en estos momentos, con más vídeos que entrenamientos e intentando compensar siempre lo que sea importante para cada partido que llega y los mejores que puedan afrontar ese encuentro", valoró.

El entrenador habló de Nahuel Molina, suplente en este inicio de curso, con solo una titularidad de seis posibles: "Sinceramente, se lo dije el otro día, volvió de los partidos con la selección argentina mucho mejor, posterior a la Copa América. Cuando empezó la Liga no ha podido tener continuidad porque Marcos Llorente lo está haciendo muy bien en ese sector, pero lo vi muy bien en el partido contra Colombia, hizo muy buen segundo tiempo".

"Y entró muy bien en los partidos que le tocó entrar en este tramo. Para mí, el otro día (ante el Leipzig) entró muy bien, nos dio vitalidad, energía, profundidad y nos dio las situaciones que él mejor maneja, que son las ofensivas. Esperamos a ese futbolista, porque lo tenemos y porque creemos absolutamente en él", agregó.

Thomas Lemar acumula ya un año sin jugar en competición oficial (sí ha disputado tres amistosos durante la pasada pretemporada), desde la rotura del tendón de Aquiles derecho en el partido del 16 de septiembre de 2023 ante el Valencia en Mestalla. "Esperemos que pueda recuperarse de la mejor manera con la cual está trabajando con los médicos y, sobre todo, con los fisios y hoy está volviendo a entrenar con el grupo", explicó el técnico.

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido AFP

"Está haciendo un esfuerzo grandísimo por ponerse de la mejor manera en este momento y he hablado con él hace dos o tres semanas explicándole lo que pienso de él y lo que tenemos que abordar, que es ayudarlo a que se ponga bien desde nuestro lugar, con su compromiso, su trabajo, su dedicación y con todo lo que nos ofrece. Ojalá que lo podamos tener en poco con nosotros como nos tiene acostumbrados en los mejores momentos que estuvo con nosotros", añadió.

Diego Simeone también fue preguntado por el traje azul marino empleado en el banquillo en el partido del pasado jueves ante el Leipzig, cuando habitualmente utiliza uno negro. "Me parece gracioso, pero por ahí son tantos años que se han olvidado. He participado en los partidos con traje azul en Champions varios años, pero por ahí no lo vieron, ahora afinaron más el ojo y están más en el detalle. Entonces se vio. Pero está bonito, está lindo", dijo.