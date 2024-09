¿Diego Simeone se olvidó de James Rodríguez? Llamativas declaraciones del entrenador

Recién jugado el pasado jueves el partido contra Leipzig y a las puertas de visitar al Rayo Vallecano , Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid , expresó la importancia de "gestionar de la mejor manera la salud" de los jugadores, porque sin ella "es imposible" tener un equipo, al tiempo que remarcó que "la palabra rotación no está buena, porque en realidad es una oportunidad" para quien juegue.

Este domingo será el tercer encuentro en una semana. Desde el triunfo por 3-0 contra el Valencia del pasado domingo hasta el duelo ahora en Vallecas, con el Leipzig entre medias. Después, habrá más. El próximo jueves visita al Celta, el domingo siguiente recibe al Real Madrid, el miércoles posterior se desplaza a Lisboa y el domingo 6 de octubre se medirá a la Real Sociedad en el Reale Arena, antes del parón por las selecciones nacionales.

"Nos genera intentar gestionar de la mejor manera la plantilla, pero, claro, viene siempre la dificultad cuando se acercan las horas al partido y vos necesitas ganar cada partido que juegas. La palabra rotación no está buena, porque en realidad es una oportunidad para los que pueden jugar, pero evidentemente no pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan, porque vas camino de lesiones importantes, como se ha visto", avisó.

"De la parte nuestra, de la parte física y de los médicos, tenemos que intentar gestionar de la mejor manera la salud de ellos, porque con salud podemos tener equipo, sin salud es imposible. Pero después están ustedes (los medios de comunicación), que, cuando el partido termina, si va bien, nadie dice nada y si va mal 'por qué no jugó este, el otro, el otro...'. Y se olvidan de todo esto que preguntan. Pero, bueno, es parte del ciclo de la vida", repasó el técnico argentino en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

James Rodrígues, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en un partido de La Liga de España Getty Images

Publicidad

Enfrente estará el Rayo. "Equipo complicado. Si es que juegan los cuatro, Isi, Camello, De Frutos y Álvaro, muy rápidos, con laterales muy profundos, juegue quien juegue, con una idea muy valiente en la presión. Creo que es de los equipos que más recuperan en campo rival y de los que más velocidad tienen en las bandas, ya sea en los laterales o en los extremos que puedan jugar", analizó el técnico.

Simeone no desveló si hará cambios en el once titular, ni tampoco ofreció pistas en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con los jugadores que salieron de inicio el pasado jueves en la Liga de Campeones a menor ritmo que el resto, para cuidar su recuperación. Rodrigo de Paul no se entrenó en el campo por trabajo individualizado. El centrocampista argentino está en duda para el duelo de este domingo.