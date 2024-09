Eder Chaux tiene confianza en Medellín para seguir avanzando en Copa Sudamericana

Eder Chaux fue la gran figura en el partido de ida de los cuartos de final por la Copa Sudamericana entre Lanús y su equipo, Medellín , en la noche del miércoles anterior, y todo porque sacó toda clase de pelotas para evitar que el DIM cayera en territorio argentino.

A raíz de su buena actuación bajo los tres palos, el golero del 'equipo del pueblo' fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí dejó sus sensaciones de lo que fue el compromiso en el estadio la Fortaleza.

"Ayer (miércoles) tocó trabajar bastante las opciones que no generó Lanús y pudimos responder, pudimos ayudar al equipo en esas instancias. Un resultado muy positivo, entendiendo y analizando como tal el partido ,y las opciones de gol que nos generaron ellos (Lanús); hubo opciones de goles que ellos anotaron pero que al final fueron anulados, da entender que ellos fueron un equipo con un mejor volumen ofensivo que nosotros", dijo de entrada.

Chaux continuó con el análisis del juego y sostuvo que confían en el de vuelta, en el estadio Atanasio Girardot, lograr la clasificación a las semifinales del certamen de la Conmebol.

"Quizás nosotros en el primer tiempo no nos encontramos, y ya en el segundo, el equipo tuvo más el balón, se comportó de otra manera. Pero tranquilos, confiados de que en casa, con nuestra gente y con nuestro estadio, y podemos estar con una muy buena disposición como corresponde un torneo internacional importante para el equipo", agregó.

Eder Chaux, arquero del Medellín en medio del compromiso entre Lanús por la Copa Sudamericana. JUAN MABROMATA/AFP

Otras declaraciones de Eder Chaux:

¿Con cuál atajada se queda?

"Yo me quedo con la alcancé a tapar con el pie, en el primer tiempo, que fue más por la reacción, uno no alcanza a llegar con las manos, toca en esa clase de jugadas tan rápidas reaccionar con los pies, me quedo con esa. Quizás la del cabezazo pero uno tiene más de tiempo de lanzarse porque en la del pie es más de reacción, la que alcances a reaccionar. Me quedo con esas aunque todas fueron.."

Cuando empezó como arquero trabajó eso de tapar con los pies...

"No, en los inicios, cuando estaba muy niño aún en las juveniles aún no lograba o no tenía ese método de trabajo fue casi que a nivel profesional, los últimos años. Ahora con el 'profe' Jaime lo trabajamos mucho el mecanismo de los arqueros alemanes que son los que tienen ese comportamiento de acción con los pies. Entonces se enfoca uno en todo balón que vaya rastrero cerca donde uno está, digamos que las piernas son las que te pueden dar esa ayuda, los pies. Es de practicarla, es de entrenarlo no es fácil accionar esas atajadas con los pies".

¿Cómo es la preparación para este tipo de atajadas con los pies?

"Normalmente uso hace calentamientos, pero sí son movimientos muy agresivos los cuales requieren que te encuentres suelto, soltar un poco la cadera".

Los próximos partidos...

"Nosotros llegamos esta mañana (jueves) cerca de las 8 y nos dieron descanso debido al viaje largo, mañana regresamos al entrenamiento para preparar el partido . Somos conscientes que tenemos una seguidilla de partidos muy importantes, esperemos qué decide el 'profe' que es un partido importante que hay que ganarlo aquí en casa para seguir adelante en la liga y después que se juegue del Tolima nos enfocaremos en ese partido de vuelta que es muy importante para nosotros, estamos a un paso de llegar a esa instancia de semifinal y hemos venido mentalizados que esta seguidilla no va ser nada fácil pero hay que descansar muy bien para poder competir en óptimas condiciones".