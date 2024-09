Néstor Lorenzo respondió a las polémicas declaraciones del 'Kun' Agüero: ¿le molestó?

En los últimos días, Sergio ‘Kun’ Agüero dio unas polémicas declaraciones en las que cuestionaba a Néstor Lorenzo, por su grito de gol en la victoria de Colombia 2-1 a Argentina , en la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"¿A ustedes les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? Es raro, ¿no? O sea, no lo hablo solo por Argentina vs. Colombia, pero digo, hay muchos entrenadores argentinos que dirigen en otros países, y gritar el gol de otro país es una sensación rara, ¿o no? Tampoco soy entrenador, eh. Es trabajo, obviamente, y uno tiene que hacer lo suyo, pero bueno, hay cosas que te dejan esa sensación rara”, fueron las palabras que el exjugador del Manchester City, en uno de los ‘streams’ que suele realizar.

Este jueves, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ entrevistaron en exclusiva a Néstor Lorenzo y allí, tuvo un espacio para hablar sobre las palabras que dijo su compatriota.

"Sí, lo escuché, pero no vale pena, yo nunca critico a lo que nos pasa. Él fue un gran jugador y es una gran persona, no lo escuché directamente a él, me lo dijeron y dije: no pasa nada, no vale la pena. Uno está con una presión muy grande, trabaja mucho y el post de la Copa América fue muy duro, porque empecé a recapitular lo que nos pasó como equipo”, dijo Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en medio de una rueda de prensa AFP

El experimentado Lorenzo no quiso hablar más sobre las declaraciones de Agüero, que en su momento se volvieron tema de debate en las redes sociales, teniendo en cuenta que cada entrenador se debe a los intereses del plantel que dirige, más allá de la nacionalidad.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo, en exclusiva con Blog Deportivo:

¿Sabe del lugar que le ha dado a Colombia?

"El objetivo desde hace tiempo es ubicarnos en las mejores posiciones, pero cuesta mantenerse en un ambiente sudamericano, con Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, en fin. La competencia es dura, pero el desafío es mantenerse en esos planos y estar entre los mejores por un largo tiempo. Llegamos con un camino lindo a la final de la Copa América y se hizo un gran trabajo".

¿Qué sueña con esta Selección Colombia?

"Soñar, siempre sueño. Aún no estamos clasificados y quiero ir por eso. El próximo partido, frente a Bolivia, es el más importante y vamos paso a paso. Estamos creciendo y a nivel individual, se va subiendo como grupo. Lo importante es que todos puedan hacer lo mejor posible en sus respectivos clubes".