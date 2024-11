Edwin Cardona y el día que tuvo un asado con uno de sus ídolos, pero su mujer no le creyó

En una entrevista, Edwin Cardona se confesó de cuando vestía los colores de Boca Juniors, dando reveladores detalles de lo que fue aquel día en el que conoció a Juan Román Riquelme y que al final terminó en pleito con su pareja, ya que ella no le creía.

“Yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Román Riquelme cuando estaba en el 2017, porque me llega un mensaje de alguien allegado a él, que me dice ‘te quieren conocer, es a una hora de aquí, yo solo quiero llevarte, pero lleva tu camisa de Boca Juniors; es una persona muy especial que para ti va a ser algo muy especial’”, inició relatando el antioqueño, en el programa ‘Enfocados’.

La persona en mención, era el hijo del icónico futbolista ‘xeneize’, y ahora presidente del club ‘azul y oro’. No obstante, para Cardona todo era muy extraño, puyes no sabía a quién iba a ver y mucho menos por qué. “Yo iba en ese carro más aburrido, porque una hora de viaje y no le dicen a uno nada”, dijo.

“Cuando llegamos a la casa, bajó el hincha y me abrazó, que gracias por venir al club que amo, que yo era su ídolo y le entregué la camisa, pero yo no sabía que era el hijo de Juan Román Riquelme. Cuando me dice, tranquilo, vámonos para el comedor al asado, que el ‘10’ ya baja”, añadió Edwin Cardona, sin saber lo que realmente estaba pasando.

Publicidad

Y es que, para el colombiano todo cambió cuando vio a Riquelme, pues, así como él mismo lo cuenta, no sabía ni qué hacer en ese preciso momento, teniendo en cuenta que esta era la primera vez que lo veía: “Yo no sabía qué hacer, cómo lo saludo; yo me hice lejos”.

“Román se me acercó y nos pusimos a hablar de fútbol. Llamó al hijo y le decía que me contara lo que decía de mí, que era su ídolo. Yo no sabía qué hacer, yo era ahí. Una de la mañana y tenía que entrenar a las siete y media. Ya eran las cuatro de la mañana, pero solo hablaba de fútbol, nunca hablamos de nada más”, confesó el antioqueño.

Publicidad

¿Por qué conocer a Riquelme le trajo problemas a Cardona con su esposa?

“Ya cuando iba a salir, Riquelme me acompañó hasta la puerta a montarme el carro y yo al que me llevaba le decía, ‘dile que para una foto’. Yo no agarré celular hasta que salí porque mi mujer estaba brava, pero no podía contestarle porque cuando estábamos hablando nadie cogía celular y por respeto yo tampoco”, afirmó Edwin.

No obstante, este pequeño detalle le produjo problemas con su esposa, Carolina Castaño, quien no estaba muy contenta con que el futbolista se haya perdido toda la noche sin decir palabra alguna: “Después de la foto, mire los mensajes y varias llamadas de mi mujer, pero lo primero que hice fue enviarle esa foto a ella para asegurar. Ya después llegué a la casa, me bañé, fui a entrenar y cuando salí de la práctica, en la casa mi mujer me sentó a hablar”.

Edwin Cardona junto a su esposa Carolina Castaño (captura de pantalla) Instagram @caro.ca2708

“Yo le decía, se lo juro, que solo hablamos de fútbol” contó entre risas Edwin Cardona, quien también agregó sentirse feliz por la buena amistad que mantiene con Juan Román Riquelme en la actualidad.