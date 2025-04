"El decir es que los jugadores ganan mucha plata, que no podemos fallar; pero somos humanos"

Kevin Londoño se llevó los focos en Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza por Copa Libertadores. Y todo por una jugada clara de gol que falló, el miércoles anterior. En las redes sociales le han dado con 'todo' por ese error que le podría haberle dado el triunfo a los 'leopardos', en su casa. El extremo fue uno de los invitados este jueves al programa 'Jugada Maestra' de Ditu, plataforma de Caracol Televisión, y allí entregó más detalles de esta acción.

De entrada, el oriundo de Bello sostuvo que a veces a los hinchas se les olvida que antes de ser futbolistas son "seres humanos" y que por ganar "mucha plata" tienen la obligación de no fallar.

"Yo terminó el partido y termino muy frustrado porque vi una jugada muy fácil. Yo intento meterle el pie, pero balón me hace un sobrepique, queda uno con esa incertidumbre de haberla metido. La intención mía era anticiparme al capitán de ellos, el defensa corre en línea y tira la plancha, pero el balón venía muy duro, si yo llego antes de tiempo la acomodo con la derecha, pero cuando llegó, estoy muy encima", precisó Londoño, sobre la jugada que no pudo culminar en los minutos de adición de la parte complementaria en el Américo José Montanini.

Kevin Londoño en medio del partido contra Fortaleza por la Copa Libertadores. Foto: AFP

A continuación, el exMedellín y Deportivo Pasto reconoció que se frustró bastante y agradeció el apoyo por parte de sus compañeros tras el juego por la tercera jornada del grupo de la Copa Libertadores.

"No es excusa, pero con la tranquilidad de que los que saben de fútbol entienden que es una jugada compleja. Me dio más de dolor, me frustré bastante porque la podía meter, pero traté de dejarlo atrás y fui a descansar con mi familia. El apoyo de mis compañeros ha sido importante. A las personas de les olvida que somos seres humanos, por eso en otros países no marcan la diferencia, y por eso es que internacionalmente a veces nos cuesta. El decir es que ganamos mucha plata, que somos profesionales y que no podemos fallar", terminó por decir el jugador del Atlético Bucaramanga.

¿Cómo va el Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores 2025?

Los dirigidos por Leonel Álvarez suman cinco puntos en el grupo E, siendo líderes de su zona.