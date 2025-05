El hijo de Gianluigi Buffon está cerca de seguir los pasos de su padre en la Serie A

El Pisa, equipo que entrena Filippo 'Pippo' Inzaghi y en el que debutó Louis Buffon, hijo del mítico Gianluigi Buffon, certificó este domingo su ascenso a la Serie A tras 34 temporadas sin jugar en la máxima categoría del fútbol italiano.

El Pisa perdió su partido ante el Bari (1-0), pero la derrota del Spezia le permitió consagrarse como el segundo ascendido a la élite italiana después de que lo consiguiera hace unas semanas el Sassuolo.

El ascenso vuelve a brindar la oportunidad de que la próxima campaña exista de nuevo, pues ya sucedió cuando 'Pippo' entrenó al Salernitana, un duelo entre dos hermanos entrenadores, siempre en caso de que Simone Inzaghi continúe en Italia al frente del Inter de Milán.

Además, aunque no forma parte del primer equipo, debutó en Serie B el hijo de Gianluigi Buffon, que eligió hace algunas semanas acudir con las categorías inferiores de la República Checa, país de origen de su madre, en lugar de acudir con Italia, con la que todavía podría jugar si decidiera cambiar de opinión, pues no ha disputado aún minutos oficiales con la absoluta.

Ubicado en una posición radicalmente diferente a la de su padre, pues es delantero, a sus 17 años milita en el sub-19 del Pisa, pero disputó siete minutos el pasado 9 de marzo ante el Spezia, en la derrota 3-2.

Lo que dijo Buffon tras la decisión de su hijo de representar de República Checa

Louis Thomas Buffon, hijo del 'Gigi' Buffon, campeón con Italia en 2006 @louisbuffon9/Instagram

Gran revuelo generó la decisión del hijo del campeón del mundo con Italia en 2006 de representar a la República Checa y no a la 'azzurra'. Ante la repercusión, el exportero de la Juventus se pronunció al respecto.

"Tomó una decisión de libertad, así como optó por unirse al Pisa. Debe construir su futuro de manera independiente, sin restricciones ni presiones. Hablamos de esto en familia y estamos satisfechos. Él creará su propio camino, sin ningún atisbo de tomar un atajo. Veamos cómo se desarrolla", dijo en su momento 'Gigi'.

No obstante, el exParma, no descartó que, en un futuro, su hijo se decante por vestir los colores de 'la nazionale': Creo que es el paso correcto en esta etapa de su carrera. Habría sido muy difícil para él en la selección italiana. En la República Checa no le esperan atajos. Es una gran oportunidad para él y una posibilidad de desarrollar el fútbol con mucha más tranquilidad. Cuando sea mayor, nada le impedirá vestir eventualmente la camiseta de Italia".