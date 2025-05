"Ha 'chupado' bien banquillo"; Carlo Ancelotti y las palabras a joven figura del Real Madrid

Carlo Ancelotti , técnico delReal Madrid , elogió el comportamiento del centrocampista turco Arda Güler, que lideró el triunfo del equipo blanco sobre el Celta (3-2), y aseguró que "ha chupado bien banquillo", sin molestarse y "progresando muy bien".

"Ha sido una progresión natural de un jugador que tiene ganas de jugar en el Real Madrid y que tiene mucha calidad. Ha trabajado mucho sin perder nunca la confianza. Es evidente que el Güler de septiembre no es el de hoy, ha cambiado mucho. También su perfil físico. Es un jugador mucho más contundente a nivel físico y la calidad la mantiene", destacó en rueda de prensa.

Tras admitir que con el nivel mostrado por Güler en sus últimas apariciones "puede jugar el partido del domingo sin ninguna duda" y que "va a competir para estar en el once inicial" contra el Barcelona, el técnico italiano se defendió de los que le han criticado por dar poca continuidad al jugador turco.

"Yo tengo la responsabilidad de intentar manejar mejor la plantilla, no lo individual. A veces afecta más a algunos jugadores que a otros, es normal. Aquí, como Endrick, hablamos de jugadores muy jóvenes y la historia del Real Madrid dice que los grandes jugadores han chupado banquillo para ser titulares indiscutibles", analizó.

Arda Guler en el Real Madrid AFP

"Arda lo hizo bien el año pasado, lo está haciendo mejor este y será mejor el próximo porque tiene el perfil de un titular del Real Madrid. Pero creo que el banquillo lo ha chupado bien, no le ha molestado y ha progresado muy bien", insistió.

Ancelotti, incluso, llegó a admitir el mensaje que trasladó hace unos meses al entorno del jugador turco, al considerar que no le estaba ayudando a llevar bien su situación. Este domingo, le elogió.

"Le veo mucho mejor, con menos responsabilidad este año que el pasado cuando tenía una presión demasiado grande para su edad. Está manejando muy bien esto, es mucho más tranquilo, tiene más confianza. Si hace un error no es el fin del mundo. Creo que hace dos meses he tirado un palo a los que están alrededor suyo y ahora tengo que felicitarles porque han hecho un buen trabajo con él", valoró.

Para explicar el bajón que protagonizó su equipo ante el Celta tras verse con una ventaja de tres goles en el marcador, el técnico madridista recordó la plaga de bajas que sufre en defensa, ya que no pude contar con Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, David Alaba ni Eduardo Camavinga.

"El partido parecía acabado, hemos tenido la oportunidad de marcar el cuarto con Arda y después hemos hecho el cambio porque Asencio no podía más. Hemos sufrido más de lo necesario, pero hay que tener en cuenta que con su salida del campo faltaban seis defensas y no siempre somos capaces de arreglar esas cosas. Lo hemos hecho muy bien, pero se podía manejar mejor la ventaja. Hemos sufrido, pero al final es una victoria bonita", valoró.

Y pese a estar agradecido a Thibaut Courtois por realizar de nuevo paradas decisivas, Ancelotti recordó los porteros que en su carrera le impulsaron a éxitos: "Tengo una lista larga porque ha sido una carrera afortunada la mía. Empezando por Buffon, Cech, Neuer, Dida, Van der Sar, Casillas, Pickford".

"Entre los primeros de la lista Courtois está muy, muy alto en la clasificación, pero no sé si el primero, segundo o tercero porque he tenido a los mejores del mundo en una lista espectacular. Es una de las razones por la que he tenido éxito en mi carrera", sentenció.