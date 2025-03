El jugador de la Selección Argentina al que Messi ignoró; todo por 'bajarle la caña'

A días de que la Selección Argentina se enfrente a Uruguay y Brasil, por la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la ‘albiceleste’ se filtró polémica que involucra directamente a Lionel Messi.

Y es que, todo tuvo un inició por allá en el 2021, cuando el Barcelona FC se enfrentó a PSG, en el duelo correspondiente a los octavos de final en la Champions League. Para aquel encuentro, la ‘pulga’ todavía vestía los colores del cuadro ‘culé’, que estaba en crisis de resultados a nivel internacional.

Sin embargo, esta era una oportunidad para que el conjunto ‘azulgrana’ volviera a figurar en el plano continental. Para desgracia de Messi, aquel juego los españoles cayeron por 4-1 frente a los franceses, que contaron con una noche ‘estelar’ de Kylian Mbappé, quien anotó triplete.

Y justamente, en uno de los goles anotados aquel partido, Leandro Paredes, que jugaba en el PSG, hizo un comentario despectivo hacia los jugadores del Barcelona, con el propósito de animar a sus compañeros para seguir de largo en aquel juego, que terminó a favor d los parisinos.

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Para ese entonces, todavía había crisis sanitaria a nivel mundial a causa de la pandemia Covid-19, por lo que no había gente en el estadio Parque de los Príncipes. Y justo ahí está el detonante de la situación, pues ‘Leo’ escuchó todo lo que dijo Paredes y, al parecer, no le cayó muy bien.

Es más, durante el encuentro, Messi tuvo uno que otro roce con Leandro, quien no se lo tomó a ‘pecho’ y tampoco le dio mucha trascendencia. Sin embargo, el ‘10’; tanto, que se ‘tocó’ con el mediocampista argentino.

Esto fue conocido por el mismo Paredes, quien solo hace unas horas contó la anécdota en una entrevista con ‘Infobae’: “Nosotros estuvimos como tres meses sin hablar. Yo la pasé como el orto. Yo le mandé un mensaje al día siguiente, luego le mandé a los 15 días; le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar".

"Messi"



Porque Leandro Paredes reveló que Messi estuvo peleado con él durante tres meses en 2021 por un comentario que hizo en un PSG vs. Barcelona. pic.twitter.com/Xb5g9O0gwG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2025

Debido a la fecha de Eliminatorias aplazada en marzo de aquel año, por pandemia, ninguno de los dos jugadores tuvo contacto hasta poco antes de iniciar la Copa América, donde volvieron a cruzar palabra como si nunca nada hubiera pasado.

“Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: 'Ahora tengo que ver cómo reacciona'. Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'", sentenció Leandro Paredes.