Juan Fernando Quintero: "Soy el rey", particular sentencia, luego de triunfo de América sobre Junior

Juan Fernando Quintero, como una de las principales figuras del América de Cal i en la clasificación a fase de grupos por Copa Sudamericana, habló en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla, para analizar lo que fue la victoria contra el Junior y demás aspectos que dejó el encuentro.

Sin embargo, el paisa se refirió a destacada situación que llamó la atención de todos en la ‘arenosa’, y fue el gesto que hizo, simulando el ponerse una corona en la cabeza; hecho que ratificó ante los medios, destacándose como el “rey”, o por lo menos eso fue lo que dijo ante los medios.

"Cuando se terminó el partido vimos que usted iba entrando a la zona del camerino e hizo el gesto como de una corona a la hinchada, ¿qué significaba eso?", fue la pregunta que le realizó el periodista a 'Juanfer', enfatizando en lo protagonizado, una vez finalizó el compromiso. Y justamente, referente a eso, el paisa fue contundente con una frase, afirmando "yo soy el rey".

Sumado a eso, ‘Juanfer’ habló de lo que fue el partido, enfatizando en que, a pesar de que hay cosas positivas, se tiene que mejorar en otras, pensando en lo que viene: “Tenemos que competir, es un torneo muy difícil y hoy se demostró. Al final, el título ya lo vivimos, ya pasó, pero también en estos momentos se vuelve a esa jerarquía y esa confianza. Esto es el fútbol, hay que asumir que el rival también juega bien y nos juntamos contra un gran rival. Nosotros hicimos nuestro trabajo y bueno ya está".

¿Qué significó el gesto de ponerse una corona cuando se acabó el partido? “Que soy el rey”: dijo Juan Fernando Quintero luego de la victoria de América ante Junior. pic.twitter.com/LVdfPW5sIH — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 7, 2025

Publicidad

"Hace dos meses gané la Copa Sudamericana, no fue un partido especial para mí. Fue un buen rival, Junior es un gran equipo pero no hubo nada personal. No me tomo nada así. El tiempo da la razón y hoy estamos clasificando", agregó el antioqueño, quien se mostró contento ante los medios de comunicación por el paso a la fase de grupos del certamen continental.

Ya pensando en lo que viene de cara al resto de semestre para el América de Cali, el futbolista antioqueño enfatizó en mantener la 'cabeza' centrada, tanto en Liga como en Copa, y prepararse para esos retos que vienen próximamente: "Vamos paso a paso con cordura y mesura; tengo mucha esperanza. Ahora descansaremos y luego miraremos qué pasa, tenemos pocos días de descanso y lo importante es que tenemos una nómina amplia".

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar América, en Liga?

El cuadro 'escarlata' se enfrentará este domingo 9 de marzo frente a Atlético Nacional, por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2025. Esto, a las 7:45 p.m. (hora local).