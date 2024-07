El llanto de Cristiano Ronaldo fue soportado por todo Portugal: la emotiva muestra de compañerismo

Cristiano Ronaldo ha sido tantas veces el salvador de Portugal que convertirse en el villano le hizo llorar.

La superestrella de 39 años se mostró llorando después de fallar un penalti en el minuto 105 en la victoria de octavos de final de la Eurocopa 2024 de la Selecao sobre Eslovenia el lunes.

A pesar de múltiples intentos de gol y luego de que Jan Oblak detuviera su penalti, Ronaldo no pudo atravesar el sólido muro defensivo de Eslovenia y finalmente el partido terminó sin goles durante 120 minutos, lo que desembocó en penales.

Al ejecutar el primer penalti de Portugal, esta vez el ex del Real Madrid sí encontró la red y su equipo triunfó por 3-0 en los penaltis después de que Diogo Costa detuviera los tres disparos de Eslovenia.

Ronaldo ahora está en camino de redención y su equipo se enfrentará a Francia en una revancha de la final de 2016 que Portugal ganó en París para hacerse con su primera Eurocopa.

Vea acá el video de Cristiano Ronaldo llorando:

Hace ocho años, Ronaldo tampoco fue el héroe: se retiró temprano por una lesión y vio al menos al conocido Eder anotar en la prórroga para derrotar a Les Bleus.

Sin un gol a su nombre en la Eurocopa, el máximo goleador internacional masculino de todos los tiempos con 130 goles ha parecido por momentos desesperado.

"Siempre haré lo mejor que pueda por esta camiseta, falle o no, y haré esto toda mi vida", dijo Ronaldo al canal de televisión portugués RTP.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

"He estado haciendo esto durante 20 años; como viste, fallé el penalti, pero quería ser el primero en marcar.

"Tenemos que asumir la responsabilidad... no puedes tener miedo, nunca he tenido miedo de afrontar las cosas de frente, a veces lo hago bien y a veces no, pero rendirse es algo que nunca escucharás". adjunto a mi nombre."

Ronaldo hizo su debut en la Eurocopa en 2004 en su tierra natal, pero Portugal se quedó un poco corto, perdiendo en la final contra la poco deseada Grecia. El delantero, que pasó a ser estrella del Manchester United, el Madrid y la Juventus, juega ahora en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Si marca en la Eurocopa, se convertirá en el goleador de mayor edad en la historia de la competición, siempre y cuando su compañero Pepe, de 41 años, no encuentre la red.

Ronaldo está disputando una sexta Eurocopa, una cifra récord, y ha marcado 14 goles en la competición, muy por delante del subcampeón de nueve del gran francés Michel Platini.

"Sin duda, son las últimas euros (para mí), por supuesto", dijo Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, jugador de la Selección de Portugal. Foto: AFP

"Lo más importante de esta carrera que he hecho es la ilusión que todavía tengo por estar aquí".

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, estuvo de acuerdo y dijo que las lágrimas de Ronaldo eran una señal de lo mucho que significa todo esto para él.

"Cuando ves a un jugador, el único que ha jugado seis euros, con las ganas y la fe (de un) joven, esas emociones son increíbles para alguien que lo ha ganado todo y lo ha experimentado todo", dijo el técnico español.

"No necesita preocuparse mucho y es por eso que le agradezco... Estaba seguro de que tenía que ser el primero en lanzar (en la tanda de penaltis) y mostrarnos el camino hacia la victoria.

Cristiano Ronaldo clasificó a 'cuartos' de la Eurocopa. Foto: AFP

"Todo el mundo está muy orgulloso de nuestro capitán. Nos da a todos una lección: tener estándares realmente altos y nunca rendirnos".

Ronaldo lanzó múltiples tiros libres, ya fuera desviados o salvados por su antiguo némesis, Jan Oblak del Atlético de Madrid.

El delantero ha marcado en todos los grandes torneos en los que ha jugado, pero no ha marcado en ocho partidos de la Eurocopa y del Mundial, tras haber realizado 20 remates sin éxito en Alemania este verano. Ronaldo pretende corregir eso contra Francia.

"Ahora tendremos un partido difícil contra Francia, que es la favorita para ganar la competición junto con Alemania y España, pero vayamos a la guerra", afirmó.

"Lucharemos hasta el final".