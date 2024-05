El Medellín visita a Defensa y Justicia, con la consigna de ganar para seguir en Sudamericana

El Defensa y Justicia necesita un milagro contra Independiente Medellín para lograr el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, después del 3-0 encajado en Bolivia la semana pasada ante el líder del grupo A, el Always Ready.

En este río revuelto intentará pescar el 'Poderoso de la Montaña', que necesita ganar si pretende garantizar su pase directo a la siguiente ronda del torneo.

Los paisas llegan a Florencio Varela con tres victorias consecutivas, que incluyen sendas goleadas al 'farolillo rojo' de la competición, el César Vallejo peruano (sin un solo punto), y tratará de enterrar las escasas opciones que tienen los locales.

El conjunto medellinense, a las órdenes del uruguayo Alfredo Arias -campeón en su país con Montevideo Wanderers y Peñarol y con el Emelec ecuatoriano-, quedó fuera del cuadrangular del Torneo Apertura colombiano, por lo que está centrado en la competición internacional.

Con sólo cuatro puntos, cinco menos que su rival de este martes, Independiente Medellín (9), y seis menos que los de El Alto (10), Defensa y Justicia precisa ganar sus dos próximos compromisos, además de esperar resultados ajenos, ya que en la Sudamericana el único puesto que da paso directo a octavos es el primero.

El equipo dirigido por Julio Vaccari acumula una serie de malos resultados que han encendido las alarmas en la entidad bonaerense, hasta el punto de que el técnico -quien fue ayudante de Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao- estalló este fin de semana ante la prensa.

"A mí me chupan las pelotas (sic) lo que me digan o que me tengo que ir o no, porque sé que las reglas del juego son estas y yo las acepto jugar. Pero sí me da bronca cuando dicen que por mis jugadores que este semestre... pará muchacho. Lo que hicieron estos chicos es tremendo", afirmó tras caer ante el Huracán (3-1) en el debut en el Torneo Liga Profesional -competición de segunda mitad de año en Argentina-.

Vaccari se refería así al éxito de una plantilla que el año pasado quedó finalista de la Copa Argentina -que perdió ante Estudiantes-, logró clasificación para los torneos internacionales y que esta temporada alcanzó los 'playoffs' de la Copa de la Liga.

La caída en los cuartos de final del torneo local ante Argentinos Juniors, la goleada encajada en Bolivia y la derrota en el debut liguero han instalado la palabra crisis en un club modesto que en 2020 dio la gran sorpresa al proclamarse campeón de la Copa Sudamericana y un año después obtuvo la Recopa Sudamericana.

Independiente Medellín y Defensa y Justicia jugarán por Copa Sudamericana. Getty Images

- Alineaciones probables:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Darío Cáceres, Santiago Ramos, Esteban Burgos, Ezequiel Cannavo; Kevin López, Julián López; Luciano Herrera, Rodrigo Bogarín, Nicolás Palavecino; Nicolás Fernández. Entrenador: Julio Vaccari.

Independiente Medellín: Yimy Gómez, Leyser Chaverra, Malcom Palacios, José Ortiz, Jimer Fory, Jaime Alvarado, Pablo Lima, Anderson Plata, Diego Moreno, Jhon Vásquez y Brayan León. Entrenador: Alfredo Arias (URU).

Árbitro: el brasileño Braulio Da Silva Machado.

Cancha: Estadio Norberto 'Tito' Tomaghello, con capacidad para unos 19.000 espectadores.

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)