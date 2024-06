El mejor jugador de la final de la Champions League no fue ni Vinícius, ni Jude Bellingham

Dani Carvajal, autor del 0-1 en la final de la Champions League en la que el Real Madrid se impuso por 2-0 al Borussia Dortmund y logró su decimoquinto título, fue elegido mejor jugador del partido.

El lateral diestro español, que ya suma seis Copas de Europa, como Paco Gento, Nacho Fernández, Luka Modric y Toni Kroos, adelantó a los 'blancos' gracias a un tanto de cabeza en la segunda mitad.

La felicidad de Dani Carvajal tras ganar la Champions League 2023/24

Dani Carvajal, autor de uno de los goles en la victoria 2-0 del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones, este sábado en Wembley:

"Es una felicidad inmensa. El partido era muy complicado, lo dijimos en la previa. Salimos vivos de la primera parte, sabiendo que tendríamos nuestro momento... y aquí está. Va a ser cierto que este club sabe sufrir... Prefería ganarla más holgado... Pero el Dortmund está aquí por méritos propios. En la primera parte no hemos merecido ni ir empate, pero supimos sufrir, los palos... y ahora somos felices. Este año estaba subiendo a los córneres y, como digo a mi familia, la determinación es clave para mí y mi carrera. Y ya viste que una se me fue un poco arriba... pero la segunda la tenía que enchufar".

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que ganó su equipo al Dortmund (0-2) y autor de uno de los tantos, se preguntó que por qué no puede ganar su séptima Copa de Europa.

Carvajal igualó con seis títulos a Paco Gento y, junto a Luka Modric y Nacho Fernández, incluyó su nombre en la lista de jugadores con más Copas de Europa. En declaraciones a Bein Sports, se mostró ambicioso:

"No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", afirmó.

También narró cómo fue su gol: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata", finalizó.