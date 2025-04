El 'Pibe' Valderrama lanza dardo directo a Lorenzo por Dayro Moreno: "Ya no hay excusas"

Once Caldas vive un gran momento en la Copa Sudamericana y gran parte del crédito es para Dayro Moreno , figura indiscutible en el reciente triunfo 3-2 frente a GV San José en La Paz, Bolivia. Por la tercera jornada del grupo F, el delantero nacido en Chicoral, (Tolima), se despachó con un triplete que no solo le dio los tres puntos al equipo manizaleño, sino que lo consolidó como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Con sus tres tantos en el estadio Hernando Siles, Moreno alcanzó la impresionante cifra de 358 goles como profesional, superando nada menos que a Radamel Falcao García, quien hasta la fecha tiene en sus registros 351 anotaciones. Un logro que no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol y que recibió un respaldo de lujo: el del histórico Carlos 'El Pibe' Valderrama.

El 'Pibe' Valderrama pide a Dayro en la Selección Colombia

Dayro Moreno, delantero colombiano, en un entrenamiento del Once Caldas Twitter Oficial de Once Caldas

El legendario exjugador de la Selección Colombia compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Dayro Moreno, celebrando el histórico momento. En la fotografía, que rápidamente se viralizó entre sus más de 1.500 millones seguidores, el samario aparece sonriente al lado del artillero de Once Caldas, pero lo más llamativo fue el mensaje que dejó:

Publicidad

"¡Qué nota bacana encontrarme con el goleador @dayrogol17! Hey loco, ya no tienen excusas para no llamarte a la selección. #TodoBienTodoBien" Con ese comentario, Valderrama lanzó un dardo directo al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien hasta ahora no ha tenido en cuenta al delantero, 39 años, para sus convocatorias. El mensaje ha reavivado el debate sobre la posible inclusión del delantero en la 'tricolor', especialmente considerando su momento actual y la falta de un goleador fijo en la selección nacional.

Dayro, no solo sigue vigente, sino que demuestra partido a partido que aún tiene mucho por dar. Su capacidad goleadora, experiencia y actualidad lo ponen en el radar de los hinchas y ahora también del ídolo samario, quien no dudó en darle su aval públicamente.

Publicidad

El encuentro entre Valderrama y Dayro fue más que una foto: fue una señal. Una leyenda le pasa la posta al goleador del momento, y ahora queda por ver si Néstor Lorenzo lo tendrá en cuenta para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en junio, frente a Perú y Argentina.