"Dayro Moreno ha hecho méritos para ser convocado, pero un técnico no se fija solo en eso"

Dayro Moreno no para de agrandar su leyenda. A sus 39 años, firmó una de las mejores presentaciones de su carrera. El pasado martes 22 de abril y en la siempre difícil altura de La Paz, brilló y se 'echó el equipo al hombro'. Y es que, marcó triplete en la victoria 2-3 de Once Caldas sobre Gualberto Villarroel Deportivo San José, en el estadio Hernando Siles, por la Copa Sudamericana 2025 .

De esa manera, el colombiano se convirtió en el futbolista más veterano en anotar tres goles en torneos internacionales, superando a Pablo Escobar, que lo había conseguido con The Strongest en la Copa Libertadores del 2017. Por eso, surgió el debate con relación a si el director técnico, Néstor Lorenzo , debe convocar al atacante a la Selección Colombia, teniendo en cuenta su alto nivel.

Al respecto hablaron en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'DITU'. Allí, el invitado fue Iván Ramiro Córdoba , quien vistió la 'tricolor' en 73 oportunidades, anotando cinco goles, uno de ellos en la final de la Copa América 2001 , para darle la victoria y título al combinado patrio, y hasta portó la cinta de capitán. En su respuesta, analizó la situación en su totalidad y sus variantes.

"Esa es una pregunta que puede ser polémica. Por lo que ha hecho en la cancha, tendría méritos para ser llamado, pero un técnico de Selección Colombia no se fija solamente en eso. Creo que el entrenador valora otras situaciones, otros temas que son importantes dentro de un grupo", afirmó de entrada el actual director deportivo y copropietario del Venezia, club de la Seria A de Italia.

Dayro Moreno, figura y goleador del Once Caldas. Foto: AFP

"Es meritorio lo que ha hecho, lo que viene pasando con Dayro Moreno es positivo, da la sensación de que es un problema tener a un goleador como él. Yo lo conocí al inicio, en la Selección, en ese momento estaban comenzando Dayro y Falcao, después sabemos cómo ha sido la evolución de los dos", añadió el histórico defensa central del cuadro nacional en entrevista en 'Jugada Maestra'.

Y también le puso su tono jocoso. "Por eso no soy técnico (risas), para no tener esos problemas para decir si es para convocar o no. Un entrenador tiene que evaluar muchas más cosas que solo el trabajo en la cancha", puntualizó. Recordemos que Dayro Moreno es el máximo goleador colombiano en la historia, con 358 tantos, seguido de Radamel Falcao García, que suma un total de 351.