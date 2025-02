"Elegir entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es fácil, ahí no hay complicaciones..."

Washington Sebastián Abreu, exdelantero uruguayo, compartió su opinión sobre Lionel Messi , asegurando que si hubiera jugado al lado del astro argentino, habría anotado muchos más goles en su carrera deportiva.

Al momento de ser consultado sobre su preferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el charrúa que pasó por 32 equipos, no dudo en escoger a ‘la pulga’ a la que enfrentó en varias ocasiones con selección uruguaya.

“Si yo hubiera jugado al lado de Messi, llevaría 800 goles en este momento. Pero llevo 400 goles y seguramente me pase”, expresó Washington Abreu durante una entrevista con ‘TNT Sports’.

Y añadió "A Messi primero hay que disfrutarlo y luego hay que carnearlo. Primero hay que disfrutar de enfrentar al mejor jugador del mundo. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Está fácil esa. No hay mucha complicación”.

Publicidad

Arjen Robben se sumó al debate

Foto: AFP

El neerlandés, ya retirado del fútbol, se pronunció sobre la polémica que comenzó Cristiano Ronaldo en días pasados.

Publicidad

“Hay muchos jugadores que son buenos haciendo trucos, pero cuando hablo con ellos sobre el mejor de todos, el verdadero mejor de la historia, siempre les pregunto ‘¿Hace trucos?’ La respuesta es no, Messi, por supuesto, es alguien que no tiene trucos bajo la manga (…) simplemente lo hace todo rápido, tiene control, velocidad y agilidad”, expresó el exReal Madrid, Chelsea y Bayern Múnich.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

Las palabras de Abreu se dan en torno a las declaraciones de Cristiano Ronaldo, que durante una entrevista con el periodista Edu Aguirre, aseguró que en su opinión él es el mejor del mundo por encima de otras figuras del balompié mundial como Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Pelé.

El ‘bicho’ que cumplió el 5 de febrero 40 años, argumentó su respuesta diciendo que a diferencia de los mencionados es un jugador mucho más completo.

Publicidad

"Yo creo que sí, sinceramente. No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad", afirmó el futbolista al servicio del Al Nassr.

Acto seguido, Cristiano Ronaldo se refirió a su récord goleador, que espera llevar a los mil goles; aunque es algo que no le mata la cabeza: "La gente está pesada con los mil goles. Estoy haciendo buenos goles o goles bonitos y no los valoran, por lo que falta para llegar a los 1.000 goles. No me gusta eso. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. 919, 920 goles, no va a cambiar nada. El mejor de la historia soy yo, punto final".