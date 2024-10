Emiliano ‘Dibu’ Martínez, suspendido pero sorprendido: inesperada visita para el arquero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es una de las grandes ausencias en las venideras fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, tras ser sancionado por sus gestos en la celebración de la Copa América y por golpear la cámara de la transmisión tras perder 2-1 con Colombia, en Barranquilla.

Por esa razón, el arquero no estará concentrado con Argentina pero para estos días en los que estará alejado de su selección, recibió una sorpresa que fue viral en redes sociales.

En un video publicado por la esposa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez quedó registrada la reacción del arquero argentino y del Aston Villa cuando su padre apareció repentinamente en el lugar en el que estaban tomando unas onces.

El guardameta sudamericano estaba con sus hijos, cuando se percata de la presencia de su papá, quien ha sido fundamental durante toda su carrera como futbolista profesional.

Haciendo unas muecas en la ventana, el padre de Emiliano ‘Dibu’ Martínez sorprendió a sus nietos y a su hijo, algo que por supuesto no pasó desapercibido en los medios argentinos.

¡¡SORPRESA, DIBU!! El papá de Emi y una linda visita a la familia Martínez, a la hora de la merienda en Inglaterra... 🥰🇦🇷🤣 pic.twitter.com/2BuFDOf3NN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2024

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Aston Villa, en el partido frente a Young Boys por Champions League Getty Images

¿Qué dijo Emiliano ‘Dibu’ Martínez de la sanción que recibió de la FIFA?

A través de sus redes sociales el arquero argentino se mostró arrepentido por los dos hechos que protagonizó en las pasadas fechas de Eliminatorias Sudamericanas, colocando el trofeo de la Copa América en sus partes íntimas en el duelo frente a Chile, y golpeando la cámara de la transmisión en el compromiso contra Colombia.

“Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, escribió Emiliano ‘Dibu’ Martínez.