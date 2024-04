En Botafogo quedaron 'calientes', tras derrota 1-3 frente al Junior: "Fue una actuación patética"

Pocos minutos después de caer por 1-3 en condición de local frente a Junior,por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo D en la Copa Libertadores, hubo reacción de Botafogo a través de su entrenador interino y presidente.

Y es que, esta dura caída no cayó para nada bien en el entorno del cuadro brasileño, que buscará pasar la página rápidamente de cara a lo que viene. Sin embargo, este duelo deja un sinsabor para todos.

“Frente a Junior ha sido una actuación patética del equipo. Nuestros capitanes lo saben. Tenemos un nuevo entrenador en camino. Abrimos un concurso maravilloso, con una actuación horrible", afirmó de entrada John Textor, presidente de Botafogo, quien vio el juego desde el palco con Artur Jorge, el hombre que será el nuevo estratega del equipo ‘alvinegro’ y en las próximas horas se estará poniendo a disposición del equipo.

Jugadores del Junior festejando anotación contra Botafogo, en Copa Libertadores. Foto: AFP.

“No fue un buen partido y eso lo sabemos”

En la rueda de prensa postpartido, Fabio Matías dio la cara como entrenador interino y a cargo del cuadro brasileño para este juego, y otorgó sus declaraciones, analizando la derrota y revelando las claves que al final fueron determinantes para el 1-3 final.

“Fue un mal día, fue un día terrible. Estoy de acuerdo en que la intensidad y agresividad que habíamos estado ejecutando en partidos anteriores no la tuvimos contra Junior. Contra Red Bull Bragantino competimos mucho, incluso con un jugador menos. Nos quedan cinco partidos más por jugar. Entonces, perdimos este primero, tenemos la capacidad total de revertirlo. Todos están movilizados para poder trabajar y poder dar una respuesta a la afición, porque la afición quiere esa respuesta dentro de la Libertadores, y la próxima semana también arranca el Campeonato Brasileño”, indicó inicialmente el estratega de Botafogo.

Sumado a eso, Fabio Matías afirmó que, para el ‘alvinegro’, este “no fue un buen partido, sobre todo en la primera parte". Y es que, los números hablan por sí solos; en la primera parte Junior anotó los tres goles con los que se terminó llevando los tres puntos de Río de Janeiro.

“Llegamos un poco desenfocados, llegamos un poco dispersos, eso también es parte, lamentablemente. Esto nos dolió mucho. Habíamos detectado estos problemas de espacio, nos faltaba un poco de cierre en el ajuste de nuestra zona central, ahí para los mediocampistas, en términos de ocupación de espacio. Terminamos con referencias mucho más individuales que referencias al espacio, al jugador que estaba allí “, agregó el DT de Botafogo.

Acción de juego en el duelo entre Botafogo vs. Junior, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Junior, un equipo merecedor del triunfo

Referente a lo que fue la presentación del cuadro ‘tiburón’, Fabio Matías rescató todo lo bueno que hicieron en campo y fue determinante para hacer ver mal a Botafogo, en la noche de este miércoles.

"Junior fue quirúrgico, tuvo las oportunidades, las tuvo y las convirtió en gol. Nuestro ataque, que marcó desde la última línea, se vio un poco obstaculizado por momentos. Con poca falta de presión o ajuste desde la primera línea de nuestro equipo. Hemos estado trabajando en esto desde hace algún tiempo para poder adaptarnos. En el entretiempo hicimos la corrección. Necesitábamos tener un poco más de paciencia, jugar un poco más por los pasillos, tener un poco más de amplitud en el campo, hacer que el juego se moviera un poco más de velocidad”, afirmó el entrenador de Botafogo.

Además, Fabio Matías reveló que, a pesar de mejorar en el complemento, no fue suficiente para perforar a un Junior bien parado: “Hasta el minuto 20 de la segunda parte conseguimos tener esa velocidad y no marcamos ningún gol. Luego automáticamente la energía bajó y estuvimos al menos por el segundo para intentar empatar, pero no pudimos. Pero que sirva de lección para los otros cinco partidos para clasificarse en un grupo que será muy competitivo, muy difícil”.

Junior venció 1-3 a Botafogo, por Copa Libertadores. Foto: AFP.