"En la Selección Colombia preocupa que David Ospina ha perdido reacción, antes ganaba muchos duelos"

Restan los días para conocer los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, y tras la posible ausencia de Camilo Vargas, suenan firmes candidatos que puedan sustituirlo en el arco de la Selección Colombia.

El arquero titular de Atlas fue operado de su rodilla derecha, lo que pone en riesgo su llegada a tiempo y en forma para los partidos con la 'tricolor'.

En el programa ' Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu',se analizó el presente de algunos de los arqueros que convocados habitualmente por Néstor Lorenzo, y que podrían ser posibles alternantes para la portería para enfrentar a la 'blanquirroja' y la 'albiceleste'.

"A David (Ospina) antes se le veía ganando muchos duelos, me parece que ha perdido reacción en ese aspecto, él no dejaba la pelota en zonas de rebote. Y eso me preocupa, ahora que no va a estar Camilo Vargas. Hay que ver en qué condición está (Álvaro) Montero, si va a hacer show o a tapar. ¿A quién encomendarle la portería de la Selección Colombia?. Me queda esa inquietud ahí", dijo Javier Hernández Bonnet, de entrada, a la mesa de panelistas.

Camilo Vargas, uno de los preavisados; atento, David Ospina Foto: FCF.

Publicidad

"Creo que David Ospina ha tenido intermitencias en Nacional por las lesiones, esas paras no le sirven. En este tiempo no fui partidario de que fuera tenido en cuenta como tercer arquero de Selección y que esa posición la debería tener (Kevin) Mier por su actualidad y el momento que vive en México", agregó

"Para mí, David está tapando bien en Nacional. Lo que pasa es que la defensa del equipo no viene bien, es muy flaca. En uno de los goles frente a Junior, los jugadores de Nacional no defienden los rebotes. Yo creo que contra Perú va a tapar Ospina, en ese partido no creo que vaya a tener mayores dificultades, ya después lo que viene es Argentina", opinó Nelson Gallego, sobre el presente del guardameta paisa.

Publicidad

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia por Eliminatorias?

El combinado 'tricolor' recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a la Selección de Perú el viernes 6 de junio a las 3:30 p. m. (hora de Colombia), y posteriormente viajará a Buenos Aires, para enfrentar a Argentina el martes 10 de junio a las 7:00 p. m.