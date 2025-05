En Rayo Vallecano no se olvidaron de James Rodríguez, tras histórica clasificación a Europa

El paso de James Rodríguez en elRayo Vallecano pasó muy desapercibido, pues sus números en tan pocos partidos tampoco fueron los mejores, sin embargo, ya terminada la temporada, los 'rayitas' lograron el objetivo de clasificar aConference Leaguee incluyeron al colombiano en su celebración.

El colombiano que arribó a España como el 'MVP' de la Copa América, dejó por el piso las expectativas que se tenían, pero sus pocos minutos bastaron para que hiciera parte de la plantilla ganadora.

Por medio de una publicación en las redes sociales del Rayo Vallecano, hicieron oficial su clasificación a la Conference League, y con un posteo de todos los jugadores de la plantilla, incluyeron a James Rodríguez, que jugó esta temporada.

Eso sí, sin mucho protagonismo y a lo lejos, se evidencia que la imagen donde aparece el 'cafetero' es la fotografía que le tomaron en su presentación, lo que generó miles de comentarios en las redes del club.

Publicidad

Publicidad

¿Burla o sentimiento hacia James Rodríguez?



Tras la publicación del club, no tardaron los internautas en percatarse del jugador 'cafetero', que lejos de tomarlo como molestia, tomaron con gracia el flojo momento que pasó en el equipo, pero que sirvió para hacer parte de la plantilla 2024/25.

Números de James en el Rayo Vallecano

Partidos jugados: 7

Titular: 2

Asistencias: 1

Minutos jugados: 205

Dorsal: 10

La pulla del colombiano a Iñigo Pérez

James ya en territorio mexicano jugando para León, concedió una entrevista al medio 'FOX' de este país, donde dejó algunas palabras polémicas, que fueron interpretadas como indirecta a su ex técnico Iñigo Pérez.

"En los clubes, quizás, ya no usan tanto un '10' y el fútbol ha cambiado mucho, le ponen más cuidado a la parte física, jugadores que son muy rápidos por banda y 'el 10' se está perdiendo un poco. Pero todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con un '10' y creo que, cuando tienes a alguien con talento, es mucho más fácil que crees chances y más cerca de poder ganar", dijo.

Publicidad

A los cual, días después, el estratega español fue consultado en rueda de prensa, de como tomaba estas declaraciones por parte del colombiano: "Crees que es una pullita y me has dicho que yo también juego con un '10'. A no ser que él haya dicho mi nombre, la interpretación es tuya, en este caso, que me haces la pregunta, de que va hacia mí... Estoy de acuerdo con él, a mí me gusta la figura del '10' y a la vista está que hemos utilizado muchos 'dieces' esta temporada: Óscar Trejo, Isi Palazón, el propio James, Gerard Gumbau, Adri Embarba, Randy Nteka. A mí, la figura del '10' dentro de un equipo, es la que puede ensamblar el juego de ataque del Rayo, en este caso, y el primero que nos lanza a la presión... Mientras no diga mi nombre, es una interpretación vuestra. Y sobre lo que dice, a mí también me gusta jugar con '10'", respondió.