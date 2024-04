Endrick y el derroche de magia pura que dejó con Palmeiras: control excepcional, amago y 'cañito'

Palmeiras volvió al ruedo por el Brasileirao. En esta ocasión, se enfrentó a Flamengo y, pese a que el encuentro finalizó con un 0-0, pocas emociones y un partido que dejó qué desear, una jugada en particular, con Endrick como figura, se llevó las miradas de todo el mundo.

El mencionado jugador dejó a todos boquiabiertos con una jugada nunca antes vista. Realizó un control magistral con un amague que dejó al defensor rival atrás, y para rematar lo acontecido, sorprendió con un caño de taco al mismo contrincante. Cuando parecía encaminarse hacia el arco defendido por Agustín Rossi, del Flamengo, fue detenido con una fuerte falta.

Lo que juega Endrick 🥵 pic.twitter.com/HAcAX7LFjJ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) April 23, 2024

A la destacada jugada no le tomó mucho en hacerse viral, pues la calidad mostrada por el jóven de 17 años fue tal que fue comentada por varios de los más fanáticos del mundo, quienes no bajaron al atacante de 'crack' total, además de, claramente, elogiar por lo que está logrando a su corta edad.

De hecho, varios han sido los seguidores que han empezado a llamarlo como el 'nuevo Pelé', debido a su cualidad física, su técnica y su capacidad goleadora. Cabe destacar que el Real Madrid lo compró ya por 60 millones de euros, ganándole el pulso a grandes equipos que también colocaron el 'ojo' en el talento del brasileño, tales como Barcelona, PSG y Chelsea, pero desde el principio dejó en claro que quería ser parte de los 'merengues', cosa que que se terminará dando, una vez cumpla la mayoría de edad.

"A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Nadie va a ser Pelé, él es el Rey del Fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida", mencionó en una ocasión Endrick.