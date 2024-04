¿Entró la pelota? Polémica en El Clásico de España por posible gol de Barcelona contra Real Madrid

Real Madrid vs. Barcelona tuvo de todo en el primer tiempo. Buen fútbol, goles y, por supuesto, polémicas. Y es que justo cuando se jugaba el minuto 27, se presentó una acción que dio para el debate. ¿Entró la pelota? Esa era la pregunta que muchos se hacían, luego de que el arquero Andriy Lunin mostrara sus reflejos e intentara evitar un gol de los 'culés'.

Finalmente, el árbitro central tomó la decisión de que no había sido anotación, tras revisar una y otra vez la imagen desde el VAR. Por eso, los reclamos y molestia desde las toldas 'blaugranas' no se hicieron esperar. No obstante, se mantuvo y el encuentro continuó 1-1, en el estadio Santiago Bernabéu.

Acción de juego del partido entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga de España AFP

Vea la polémica acción del partido entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga

UFFFFF, ¿entró o no entró? 🧐



Real Madrid y Barcelona están 1-1. #LaLigaEnDSPORTS



🏆 #ElClásico se juega EN EXCLUSIVA por DIRECTV y #DGO. ▶ Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/unDon8L5E9 — DSPORTS (@DSports) April 21, 2024