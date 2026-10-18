¿Era roja? La jugada de Arda Güler con Peque Fernández, que encendió la furia del Sevilla

Real Madrid recibió este domingo al Sevilla, en compromiso válido por la novena jornada de la Liga de España. Pero en medio del partido en el Santiago Bernabéu, hubo una jugada polémica y el protagonista de la misma fue Arda Güler.

El cronómetro marcaba el minuto 22 cuando el centrocampista turco le soltó un manotazo a Peque Fernández, que el intentaba incomodarlo en su avance hacia el área. Inmediatamente, el '10' del Sevilla se tiró al campo de juego adolorido.

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A continuación, todo el banquillo y los futbolistas de los blanquirrojos reclamaron enfáticamente al árbitro, afirmando que la acción merecía tarjeta roja directa para Güler o revisión desde el VAR por agresión.

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No obstante, el juez central no consideró punible la jugada durante el duelo, ni siquiera fue a verla en el VAR.



Es imposible que los del VAR no hayan visto esta toma de la agresión de Arda Guler. Es un escándalo.



Encima mete gol el que tenía que estar expulsado. pic.twitter.com/oeaChiJlgC — -1899- (@_Futbolero_) October 18, 2026

⚠️ Polémica en el Bernabéu



❗️ El Sevilla pidió roja para Arda Güler por una agresión a Peque

👀 El turco dejó el brazo y el centrocampista del Sevilla se quejaba de un codazo



❌ El árbitro ni fue a ver la jugada al VAR



✅ Y Güler marcó el primer gol del Madrid pic.twitter.com/CGtc2jJNsC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 18, 2026