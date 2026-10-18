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Gol Caracol  / ¿Era roja? La jugada de Arda Güler con Peque Fernández, que encendió la furia del Sevilla

¿Era roja? La jugada de Arda Güler con Peque Fernández, que encendió la furia del Sevilla

El Sevilla clamó por la roja hacia Arda Güler, minutos antes de su golazo en el Santiago Bernabéu. ¡Vea acá la jugada polémica!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Arda Güler y la jugada polémica en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España.
Arda Güler y la jugada polémica en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España.
Fotos: capturas de video de pantalla

Real Madrid recibió este domingo al Sevilla, en compromiso válido por la novena jornada de la Liga de España. Pero en medio del partido en el Santiago Bernabéu, hubo una jugada polémica y el protagonista de la misma fue Arda Güler.

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El cronómetro marcaba el minuto 22 cuando el centrocampista turco le soltó un manotazo a Peque Fernández, que el intentaba incomodarlo en su avance hacia el área. Inmediatamente, el '10' del Sevilla se tiró al campo de juego adolorido.

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A continuación, todo el banquillo y los futbolistas de los blanquirrojos reclamaron enfáticamente al árbitro, afirmando que la acción merecía tarjeta roja directa para Güler o revisión desde el VAR por agresión.

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No obstante, el juez central no consideró punible la jugada durante el duelo, ni siquiera fue a verla en el VAR.

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