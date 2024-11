"A Lionel Messi lo tocas con un dedo y le cobraban falta; a nosotros nos empujaban y nada"

En la noche de este martes 19 de noviembre, la Selección de Perú visitó y cayó por la mínima frente a la líder de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina de Lionel Messi , en lo que fue el último partido clasificatorio al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 del presente año, dejando un 'sinsabor' en los peruanos, que pasaron a ser coleros de la tabla gracias a la victoria de Chile frente a Venezuela.

El duelo se decantó a favor de los locales con un tanto de Lautaro Martínez, que cerca de la hora de juego anotó el primer y único gol de la noche. En los minutos siguientes al pitazo final, el capitán, referente y goleador histórico de Perú, Paolo Guerrero , entregó unas duras declaraciones en contra del juez central, el colombiano Wilmar Roldán , a quien catalogó como "condicionador".

Paolo Guerrero, de 40 años de edad, se ha caracterizado siempre por no guardarse nada y ser muy sincero en sus declaraciones post partidos, afrontando victorias y derrotas con la misma 'tijera'. Es precisamente por esto que al ser cuestionado por el rendimiento de Perú frente a la líder de las Eliminatorias, dejó claro que sintió un gran favoritismo no sólo con Lionel Messi, de quien dijo que no se le podía tocar porque era falta inmediata, sino con toda la Selección Argentina, que generó peligro precisamente gracias a balones parados, productos de faltas.

"No sé cuál sea el análisis que ustedes hacen y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. En los contactos físicos es un poco también difícil cuando el árbitro te condiciona, a nosotros nos empujaban y no cobraba ni una falta, a Messi lo tocas con un dedo y le cobraban falta en todas", afirmó el capitán de Perú.

Paolo Guerrero, jugador de Perú.

Guerrero siguió con su análisis con preguntas sarcásticas al periodista que lo entrevistaba, diciendo: "Yo creo que ustedes hacen un análisis de eso, o no nos importa? Te pregunto. Nadie dice porque es Messi, no?.

De igual manera, el actual delantero del Club Alianza Lima, de Perú, aseguró que el tema no sólo era con Messi, sino con toda la Selección Argentina, a quien por ser local y líder de la tabla de posiciones parece que quisieron favorecerla, según indicó el propio jugador.

"No sólo a Messi, a todos, cualquier contactito y mira o sea, a nosotros también nos venían y nos empujaban y no cobraba nada. Así es un poco difícil porque te va condicionando, te va metiendo, si tú ves todas las que tuvieron ellos fueron de pelota parada y mira, en el gol que nos hacen no estábamos mal parados, estábamos con la línea de tres bien planteada", concluyó.