Jhon Durán, los goles fallados por Jhon Córdoba y la amarilla que le mostraron con Colombia

Jhon Durán no fue titular esta vez pero sí sumó minutos en el segundo tiempo en la derrota 1-0 de la Selección Colombia con Ecuador. En zona mixta se le vio frustrado pero también con fuertes respuestas a la prensa, en especial cuando le preguntaron por el tema de la contundencia de cara al arco de los delanteros, en especial de Jhon Córdoba.

Pero sumado a eso, el joven delantero antioqueño se mostró enojado con la tarjeta amarilla que recibió en este encuentro, que por acumulación lo sacó del duelo frente a Brasil, en marzo de 2025.

“Creo que fastidioso porque la falta, la amarilla es estúpida, no voy a decir la palabra, se vio y no era amarilla, es cuestionable, quiero estar en los partidos importantes pero será el siguiente”, comenzó diciendo sobre la amonestación que lo dejó afuera del partido contra la ‘canarinha’.

Jhon Durán y los goles errados por Jhon Córdoba

Al delantero del Aston Villa le preguntaron por las ocasiones falladas por su compañero y quien fue el titular en la noche de martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Es el trabajo de nosotros, marcar goles. Cuando no entra todo el mundo te ataca pero es parte del trabajo, nadie se quiere comer un gol y menos acá en la selección, no fue hoy pero vendrá otra oportunidad y hay que aprovecharla. Todo el mundo se come un gol, yo, cualquiera”, respondió Jhon Durán.

“¿Cómo así que por qué siento que no está entrando? Ah no, no está entrando porque hacemos hasta lo imposible para que entre, si ven los videos, pica y no entra, el de Lucho, el de Jhon y seguimos trabajando", agregó el atacante en zona mixta.

Jhon Jáder Durán, jugador de la Selección Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

De la misma manera el joven futbolista señaló que las derrotas consecutivas son parte del fútbol y que la Selección Colombia siempre propone y busca buenos resultados.

“No estamos fallando, estamos trabajando, jugamos en todos los estadios, somos un equipo, seguimos humildes y trabajando fuerte”, añadió Durán, quien ahora se mostró enfocado en seguir destacándose con el Aston Villa, de Inglaterra.

“Ahora llegar a seguir trabajando con el equipo, todo bien, seguir aportando, me gusta mas que todo ayudar al equipo”, finalizó hablando sobre su actualidad en el balompié europeo.

La titular de Colombia vs Ecuador por Eliminatorias. Gabriel Aponte/Getty Images

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo y sus primeras derrotas consecutivas

La 'tricolor' al frente del técnico argentino ha perdido pocos encuentros, solamente cuatro: el de la final de la Copa América 2024, con Bolivia en El Alto y estos de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026, que se convirtieron en las dos primeras caídas en el actual proceso del combinado nacional.