"Es un poco jodido porque quieres estar bien y ayudar al Real Madrid, pero no puedes"

El brasileño Rodrygo Goes, autor del segundo gol del Real Madrid en la Intercontinental contra el Pachuca mexicano (3-0), reconoció que, a pesar de que se encuentra “bien” físicamente, “todavía” le “cuesta un poco” por las dos lesiones musculares que ha sufrido.

“Ahora me encuentro bien. Sin lesión. Todavía me cuesta un poco por las lesiones que he tenido. Estuve un mes fuera, jugué un partido y me lesioné otra vez; fue difícil. Tengo que trabajar y descansar más para ayudar al equipo”, dijo en Telecinco al concluir el encuentro.

“Es un poco jodido porque quieres estar bien y ayudar al equipo, pero no puedes. Todos me ayudaron en este proceso. Me siento bien y espero estar cada día mejor físicamente, porque sé que puedo ayudar de muchas maneras”, añadió.

Un Rodrygo que reconoció vivir su gol “con un poco de emoción” por la espera debido a la revisión en el VAR debido a la posición de Jude Bellingham que, finalmente, a ojos del colegiado, no intervino en la jugada.

Publicidad

Además, Rodrygo ponderó a Vinícius: al asegurar que “está cada día mejor” y “encantados de estar con él aquí”.

Rodrygo, involucrado en una polémica acción, en el partido entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, por La Liga AFP

Reacciones desde Pachuca, tras perder con Real Madrid

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca mexicano, aseguró este miércoles que la efectividad del Real Madrid en ataque marcó la diferencia en la final de la Copa Intercontinental, que el equipo español ganó por 3-0, para llevarse el título en el partido que se celebró en el estadio Lusail de Doha.

Publicidad

“La efectividad del Real Madrid marcó la diferencia en el partido. Nos vamos tristes porque esperábamos otro resultado, pero nos faltó efectividad y no aprovechamos las oportunidades que tuvimos” admitió Almada en la rueda de prensa posterior al partido.

Y sobre la actuación de Vinicuis junior en el partido comentó que el brasileño “es el mejor del mundo, y con Mbappe son muy difíciles de contener o controlar a lo largo de los noventa minutos”.

El entrenador de Pachuca considero el torneo como una experiencia maravillosa y adelantó que el equipo va a hacer más refuerzos antes del mundial de clubes, porque el club vendió a varios jugadores últimamente, si bien se mostró orgulloso todo el grupo de jugadores que tiene.

Almada aseguró que el torneo fue muy importante para los jóvenes que tomaban sus primeros pasos internacionales con el equipo, y lo consideró como “una experiencia espectacular”, a pesar de que van con la tristeza de no ganar el título.