Síguenos en:
Tendencias:
MANCHESTER CITY
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴España vs. Croacia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha de la Liga de las Naciones
EN VIVO

🔴España vs. Croacia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha de la Liga de las Naciones

Este martes, el seleccionado español recibirá a la selección de Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga de las Naciones.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de sept, 2026
Comparta en:
España vs Croacia se enfrentan en la segunda jornada de la UEFA Nations League
España vs Croacia se enfrentan en la segunda jornada de la UEFA Nations League
AFP
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad