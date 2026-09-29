🔴España vs. Croacia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha de la Liga de las Naciones

Alineación de Croacia
📜 Here's #Croatia starting lineup! 🇪🇸🇭🇷 #ESPCRO #NationsLeague #HrabarBroj | #PokažiSrce | #Obitelj | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/jfslopkzqj— HNS (@HNSfamily) September 29, 2026
📜 Here's #Croatia starting lineup! 🇪🇸🇭🇷 #ESPCRO #NationsLeague #HrabarBroj | #PokažiSrce | #Obitelj | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/jfslopkzqj— HNS (@HNSfamily) September 29, 2026
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Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 en Sevilla.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/doURVvdjMI— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 29, 2026
Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre España y Croacia por la segunda fecha de la Liga de las Naciones de la UEFA.
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