Esta sería la alineación titular de Perú vs. Colombia, por las Eliminatorias

A las 8:30 de la noche, en horario de nuestro país, rodará el balón en el estadio Nacional de Lima, para lo que será el compromiso entre las selecciones de Perú y Colombia, válido por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Para este importante duelo, el combinado 'inca' ya habría decidido su once incialista.

Recordemos que los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a sumar de a tres contra la 'tricolor', debido a que son últimos en la tabla general con solo dos unidades en seis compromisos.

Esta sería la probable alineación de Perú vs. Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano; Alexander Callens, Renato Tapia, Sergio Peña, Wilder Cartagena; Alex Varela y Gianluca Lapadula.

La posible nómina de la 'bicolor' la dio a conocer Juan Camilo Vargas, periodista de Noticias Caracol y enviado especial a territorio 'inca' y que ha estado pendiente de la actualidad de ese seleccionado.

Selección de Perú en una de las prácticas antes de enfrentar a Colombia. RODRIGO BUENDIA/AFP

¿Cómo ven en Perú el partido contra Colombia de este viernes?

En ese orden de ideas, en charla exclusiva con Gol Caracol, Roberto 'Chorrillano' Palacios sostuvo que "vemos un partido difícil, complicadísimo, porque Colombia ha mejorado muchísimo, está haciendo una gran Eliminatoria, y lo que dejó en esta Copa América, un gran nivel. Por poquito no más no consiguieron ser campeones, pero hicieron un gran trabajo. Vemos un partido difícil para Perú. Colombia viene en alza, jugando bien que es lo más importante, mientras que Perú no se ha encontrado, no se ha encontrado un equipo que nos permita a nosotros soñar nuevamente con verlo en un Mundial".

