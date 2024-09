Néstor Lorenzo, el artífice del buen presente de la Selección Colombia: "Un tipo sensato"

Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia, cuando las 'papas quemaban', como se dice popularmente. Y es que no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022 encendió las alarmas. Por eso, tras la salida de Reinaldo Rueda, se dio inicio a la búsqueda de un reemplazo que le devolviera la grandeza al cuadro nacional. Varios fueron los nombres que sonaron, pero solo había espacio para uno y se la jugaron por el nacido en Villa Celina, Argentina. Su pasado como asistente de José Néstor Pékerman, en una época dorada del combinado patrio, fue un argumento de 'peso' para elegirlo.

Ahora, no fue lo único. Su labor como entrenador principal en Melgar tuvo sus frutos, ganando un título local y llevándolo hasta la Copa Libertadores. Por eso, cuando se abrió la puerta de dirigir a la 'tricolor', no lo pensó dos veces, asumió el reto y lo ha sacado adelante. Prueba de ello fue lo hecho en la Copa América, llegando hasta al final y peleándole, mano a mano, a Argentina. Además, el rendimiento del equipo en Eliminatorias y partidos preparatorios es digno de enmarcar; no es ninguna casualidad el largo invicto de 25 partidos en total, con 19 triunfos y tan solo seis empates.

Al ver esos números y el nivel de la Selección Colombia, los elogios no han tardado en aparecer para Néstor Lorenzo. En esta ocasión, quien habló fue Marc Crosas, exfutbolista mexicano, en charla con Gol Caracol. Allí, analizó y explicó la clave del éxito del estratega, con el que tuvo la oportunidad de compartir y hablar. Además, resaltó la calidad de James Rodríguez, quien ha sido pieza clave en este nuevo proceso. Estas palabras llegan justo en la previa del enfrentamiento del equipo 'cafetero' contra Perú, por Eliminatorias, a disputarse este viernes 6 de septiembre, en Lima.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, celebra una victoria en la Copa América 2024 AFP

¿Qué decir del trabajo realizado por Néstor Lorenzo?

"La experiencia que tuve con Néstor Lorenzo fue increíble. No lo conocía personalmente, solo su historia, que era exfutbolista, había hecho parte del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman, pero no sabía cómo era de entrenador. Y es que su carrera como técnico no es tan amplia, siendo asistente prácticamente todo el tiempo. Pero haberlo conocido personalmente, me dio la sensación de que es un tipo muy cercano y que quería aprovechar lo que había hecho Pékerman con esa generación que maravilló al mundo en la cita orbital de Brasil 2014 y lo está haciendo a su manera".

¿Cómo cree que potenció, otra vez, a James Rodríguez?

"Entendió que puede sacarle mucho más a James Rodríguez, a pesar de que los críticos no lo veían así, más si se tiene en cuenta que el rendimiento individual de él (James), en un club, no era para estar esperanzados de la Copa América que acaban haciendo. Sin embargo, los detalles que mostraron en las Eliminatorias Sudamericanas, los partidos amistosos, en fin, daba señales de que era un equipo con una mezcla, entre experiencia y una nueva generación que la 'rompe' en Europa. Hay futbolistas de mucho nivel. Además, tienen un técnico sensato que ha sabido manejar todo".

Néstor Lorenzo y James Rodríguez, fundidos en un abrazo, tras un partido de la Copa América 2024 Getty Images

¿Cuál es su análisis de la Selección Colombia?

"Me ilusiona mucho lo que pueda hacer la Selección Colombia en el próximo Mundial. Eso sí, tienen que darle continuidad. Las Eliminatorias en Sudamérica son complicadas, más allá del nivel que ha bajado. Sacamos a Uruguay, Argentina, Colombia y ya. Venezuela está dando un paso al frente, pero Brasil es tal vez la peor que he visto en mi vida. Sacas a Vinicius y ya, puede que tengan uno que otro nombre, pero estamos acostumbrados a otras cosas. Entonces es una gran oportunidad para otras selecciones como Venezuela, Ecuador y que Colombia vuelva a estar donde estuvo".

Usted es cercano a James, ¿Cómo vivió su Copa América?

"Estuve en la final de Miami, pero con el corazón dividido, porque amo a Lionel Messi, por obvias razones y lo que ha hecho, pero ver a James Rodríguez en ese nivel fue realmente espectacular. Al final, la pena de que no pudieron ser campeones, pero es que tuvieron a la mejor selección del mundo al frente y al mejor de la historia. Con el tiempo, se va a valorar más lo que lograron en dicha Copa América y la ilusión generada en la gente. Ver a los colombianos bailar, gozar y disfrutar, daba mucha envidia, uno quisiera vivir lo que atraviesa Colombia, pero con México, con mi selección".