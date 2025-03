Estrella del fútbol mundial y su martirio; "tenía agujeros, casi me cortan la pierna"

Uno de los hombres que marcó un legado histórico en el Bayern Múnich fue el francésFranck Ribery , quien estuvo durante 12 temporadas en el conjunto ‘bávaro’ formando frente de ataque temeroso junto al neerlandés Arjen Robben y el alemán Thomas Muller.

Durante su paso por el conjunto de Allianz Arena, Ribery consiguió más de 20 títulos locales y alcanzó el título de la Champions League 2013, cuando derrotaron al Borussia Dortmund. Después de su salida del Bayern Múnich, el francés tuvo paso por la Fiorentina y Salernitana, donde vivió uno de los peores momentos de su carrera y que, a la larga, lo llevó a retirarse del profesionalismo.

"Mi rodilla me dolía cada vez más. Ya no entrenaba entre partido y partido sino que me tomaba varios días libres para recuperarme para preservarme. Perdí el ritmo, era para intentar salvarme. Pero los exámenes mostraron que no me quedaba cartílago", fueron las declaraciones que dio el hombre que estuvo ternado para el Balón de Oro en 2013.

Franck Ribery, jugador de Salernitana - Getty Images

A pesar de la situación que estaba viviendo, Ribery pasó por un proceso quirúrgico a la espera de poder tener un regreso a la normalidad en el fútbol: "Me operaron en Austria. La operación salió bien, con la colocación de una placa”.

Publicidad

Sin embargo, la operación no salió como el ‘galo’ esperaba y, al contrario, terminó generando más daños en su cuerpo: "Casi cinco meses después, tuve una infección grave. Durante dos meses tomé pastillas. La placa fue removida. La infección me había carcomido. Fue tan grave que tenía agujeros en toda la pierna. Había contraído el Staphylococcus aureus. Estuve ingresado en un hospital en Austria durante doce días. Estaba realmente asustado. Estuvieron cerca de cortarme la pierna”.

En 2023, Franck Ribery tuvo que decirle adiós al fútbol por los dolores en su rodilla. Recientemente y luego de haber superado todo su calvario, el francés estuvo presente en un duelo de leyendas con el Bayern Múnich.