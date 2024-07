Falcao García, tras su debut: "He cumplido el sueño de ponerme la camisa de Millonarios"

¡Llegó el anhelado día!Falcao García debutó oficialmente con Millonarios, en el duelo de preparación entre los 'embajadores' contra los de la 'banda cruzada' en el estadio Más Monumental este martes 9 de julio. Allí, los dos equipos empataron 1-1 con goles de Facundo Colidio y Santiago Giordana.

Luego de la culminación del compromiso, el 'Tigre' habló para los micrófonos de 'ESPN' y contó cómo vivió este primer partido con el equipo bogotano. "Pasaron 23 años desde que me fui de Colombia. He cumplido el sueño de ponerme la camisa de Millonarios y ahora queda jugar en Colombia que nunca lo hice. Ha sido una noche especial al hacer mi debut en el Monumental; muy agradecido y contento por las demostraciones de cariño de todos los riverplatenses. Para mí, ha sido muy lindo lo que he vivido esta moche", dijo en primer lugar el exRayo Vallecano.

Posteriormente, fue preguntado por el juvenil, Franco Mastantuono, quien se quedó con la camiseta que utilizó Falcao García en su duelo contra River Plate."Tiene un potencial muy grande, al igual de juveniles que tiene este club. Es un semillero del mundo, les deseo muchos éxitos y ellos saben que con disciplina y trabajo su momento va a llegar", respondió el '9' con pasado en la Selección Colombia.

Finalmente, el artillero 'cafetero' dio su punto de vista de lo que será el primer partido para los 'embajadores' en la Liga BetPlay 2024-II. "Independiente Medellín es un equipo grande Colombia, una plaza muy linda, no va ser fácil, no queda mucho tiempo así que en estos últimos diez días ajustaremos los detalles para sacar el resultado que necesitamos", concluyó el samario.

SU LLEGADA A MILLONARIOS, SU REGRESO AL MÁS MONUMENTAL Y PALABRAS DE ELOGIO A FRANCO MASTANTUONO: Radamel Falcao habló tras el empate amistoso.



📺 #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/0ESKRiIwPg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2024

Publicidad

¿Cómo vivió el partido Falcao García?

Desde antes del inicio del partido entre River Plate contra Millonarios, se vio la emoción de Falcao García por su primer partido con la 'casaca' del conjunto bogotano, pues en el túnel del estadio saludó a los del 'staff' de River Plate y a cada uno de los jugadores del equipo argentino. Hecho que emocionó a más de uno.

Publicidad

Y es que es propicio recordar que River Plate fue uno de los equipos más importantes en la carrera deportiva del colombiano, dado que allí se consolidó como uno de los delanteros más importantes en Sudamérica en su momento.

Así las cosas, Millonarios, junto con Falcao García, ya se alista para el inicio de las competencias oficiales en el segundo semestres donde esperan ser protagonistas y ganar más títulos para su palmarés.