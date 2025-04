Final de Copa del Rey "sí se jugará", pese a pataleta del Real Madrid, que se querría retirar

La final de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid quedó en duda luego de que desde el bando blanco se mostrara desacuerdo con la designación del árbitro del compromiso al considerar que con ese juez los resultados no han sido satisfactorios para el conjunto 'merengue'.

En consecuencia, a 24 horas del pitazo inicial se filtró la versión sobre la escuadra 'merengue' de no jugar el encuentro , pues el propio Real empezó a sabotear los actos previos de la definición al no asistir a la rueda de prensa oficial y no efectuar el entrenamiento a puertas abiertas obligatorio para los finalistas.

Frente a estas situaciones, directivos de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) se movieron rápidamente para contactarse con las partes y tratar de solucionar la problemática debido a que todo ya estaba montado para el espectáculo. Es decir, ya había transmisiones anunciadas, boletaría vendida y compromisos comerciales firmados.

En ese sentido, el presidente de la RFEF salió a hablar ante los medios de comunicación a calmar las aguas indicando que la pelota rodará, pese a la postura del Madrid.

Final Barcelona vs. Real Madrid en Copa del Rey "sí se jugará"

Rafael Louzán, presidente de la Federación, ente organizador del campeonato, manifestó en una improvisada atención a la prensa que el encuentro no ha sufrido alteraciones en su programación.

"Estoy muy tranquilo, se va a jugar la final de Copa, claro que sí... He hablado con el Real Madrid, apelo al sentido común y a la responsabilidad", manifestó ante un enjambre de micrófonos.

Lo particular es que el dirigente avisó sobre la creación de un comité para analizar la situación, lo que se ratificó con el posterior anuncio del Real Madrid, que en comunicado de prensa aseveró que nunca se quiso retirar del duelo .

¿Quién es el árbitro de Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

Se trata del vasco Ricardo de Burgos Bengoechea, que lamentó en medio del llanto "la repercusión de los vídeos de Real Madrid Televisión" contra su estamento, ya que "los hijos de los compañeros oyen decir en el colegio que su padre es un ladrón".

Con los ojos arrasados en lágrimas, De Burgos admitió en la rueda de prensa previa a la final que "es jodido aguantar lo que tienen que aguantar muchos compañeros" señalados por el club madridista y que él mismo le ha "tenido que explicar" a su hijo que "su padre se puede equivocar, pero es una persona honrada".