Flamengo vs. Estudiantes, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Libertadores:

Flamengo recibe este jueves a Estudiantes de La Plata en el Maracaná en partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores y en el que decidirán cuál de los dos avanzará a su sexta final del torneo continental en su historia.

Tanto el conjunto brasileño como el argentino han disputado cinco finales de la Libertadores y cada uno tiene cuatro títulos y un subcampeonato, por lo que el partido del jueves desempatará la serie.

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La ventaja la tiene el actual campeón brasileño y de la Libertadores que no solo jugará en un Maracaná de Río de Janeiro repleto. sino que también consiguió un empate sin goles en el partido de ida, la semana pasada en La Plata.

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Con la serie igualada, ambos necesitan vencer por cualquier marcador para clasificar a la final mientras que un nuevo empate los obligará a definir el finalista en los tiros penaltis.



El vencedor se medirá en la final, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo, al ganador del duelo entre los brasileños Palmeiras y Fluminense.

Jorge Carrascal en Estudiantes vs Flamengo AFP

La gran expectativa para el partido del jueves es si el técnico de Estudiantes, Alexander Medina, alineará al veterano zaguero Marcos Rojo, vetado por la Conmebol en el compromiso de ida por no haber sido inscrito a tiempo, pero al que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) autorizó a jugar este miércoles.

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Flamengo, que defiende al título, avanzó hasta semifinales como uno de los mejores clubes en la fase de grupos y llega al partido decisivo tras una serie de once juegos invicto (ocho victorias y tres empates), mientras que Estudiantes fue el segundo de su grupo y tan solo contabiliza una victoria en sus últimos siete compromisos.

En sus últimos partidos Flamengo goleó por 3-0 a Bahía y reasumió la cima de la clasificación del Campeonato Brasileño y Estudiantes cayó por 2-1 ante el San Lorenzo y descendió hasta el décimo lugar en la Zona A del Torneo Clausura argentino.

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El conjunto carioca, sin embargo, volverá a sentir la ausencia de su principal creativo, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que se recupera de una cirugía en la muñeca, y también tiene en la enfermería al lateral Danilo y al atacante Evertton Araújo.

Medina, por su parte, podrá contar con el regreso de Tomás Palacios y de Pirez, que cumplieron una fecha de suspensión, pero no tendrá a Gabiel Neves a disposición y aún no sabe si podrá alinear a Eric Meza y Jalil Elías, que se recuperan de lesiones musculares.

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Sobre Rojo, el entrenador del conjunto argentino ya había dejado claro que el zaguero de 36 años estará en la cancha si el TAS lo autorizaba.

Alineaciones probables:

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Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata (o Lucas Paquetá), Pedro y Samuel Lino.

Entrenador: Leonardo Jardim.

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Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González, Marcos Rojo (o Funes Mori), Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobio Burgos.

Entrenador: Alexander Medina.

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Flamengo vs. Estudiantes, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Libertadores: