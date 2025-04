Fue campeón en Junior, con Luis Díaz, pero ahora se dedica a manejar Uber en Barranquilla

Una reveladora publicación sí que le ha dado la vuelta a las redes sociales, en las últimas horas, especialmente en ‘X’. Y es que, tratándose de una de las grandes figuras en aquelJunior bicampeón de Colombia y subcampeón de Copa Sudamericana, se han generado gran repercusión con el tema.

Se trata de James Sánchez, quien, según informó un usuario en ‘X’, fue visto manejando la plataforma de transporte Uber, en la ciudad de Barranquilla.

Es más, adjuntando las pruebas y demás, en la cuenta publicaron que le dieron la máxima calificación al exfutbolista por su servicio como conductor. “Hoy James Sánchez me hizo una carrera de Uber. Excelente servicio 10/10. Ídolo”, citó ‘Quillami’ en su posteo, donde también publicó el precio de la carrera, que rondó los 17.000 mil pesos colombianos.

Hoy James Sánchez me hizo una carrera de Uber. Excelente servicio 10/10 ⭐️ ídolo

Sumado a eso, el usuario dejó en descubierto la fotografía del conductor, que clarito se veía era James Sánchez, además que, por la descripción de su nombre, todo coincidía.

Dentro de la calificación promedio que tiene el exfutbolista en la aplicación, destaca un 4.95, dejando en evidencia que, en los servicios que ha realizado, los clientes han quedado más que contentos con James.

¡Las redes no callaron!

Evidentemente, esto generó gran repercusión en las redes sociales, donde varias personas, especialmente hinchas del Junior, protagonizaron fuerte debate sobre la actual situación del exfutbolista. Y es que, mientras unos están de acuerdo con que maneje en Uber, otros lo critican por no tener educación financiera; incluso, hubo quien lo pidió para volver al ‘tiburón’.

“Un par de entrenamiento, unos guayos y entra en la titular”, “trabajar nunca será deshonra, pero siempre digo, cómo gente que hizo tanta plata en su vida después de retirarse tiene que rebuscarse como un mortal más. La carrera del futbolista es para retirarte y rascarte las chacaras el resto de tu vida”, “la verdad es que si yo tuviese mi vida arreglada me pondría hacer Uber solo para tener algo más en la vida que solo rascarme las chacaras; hay una vaina que se llama productividad”, “yo lo dije aquí y casi me matan, un futbolista que estuvo en equipos importantes de Colombia no puede estar haciendo Uber después de retirado” y “conozco gente ganando bien en Miami, en una empresa, salen de su jornada y hacen Uber, no veo el problema. Es más, muchos trabajan repartiendo paquetes los fines de semana; normal”.

James Sánchez celebra un gol con Junior. Colprensa.

Cabe destacar que James Sánchez vistió varios equipos importantes, tales como lo es el Junior e Independiente Medellín; en ambos salió campeón.