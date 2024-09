"Fue una situación muy fea la que pasó entre Atlético y Real Madrid; espero no se repita"

Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid , valoró este domingo como una "situación muy fea", que esperó que "no vuelva a ocurrir", tras la suspensión temporal del encuentro contra el Real Madrid por el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del Metropolitano sobre el área del arquero Thibaut Courtois .

"Una situación muy fea, que espero que no vuelva a ocurrir, tanto para la gente que hizo el esfuerzo por ver un buen espectáculo y un gran partido y a la gente que lo siguió de todas partes por la tele, no está bueno que pasen estas cosas. El árbitro decidió que se tenía que parar un momento, los jugadores entran en el vestuario, se enfrían, otra vez volver a arrancar, se volvió un poco loco el partido solo... Que no vuelva a ocurrir", dijo a 'Dazn'.

En lo deportivo, Correa marcó el gol del empate en el minuto 95. "Una vez más hoy pasó eso y ocurrió y contento porque no perdimos este partido ante un gran rival, pero queríamos regalarle una victoria a nuestra gente por cómo nos recibieron antes del partido y por cómo nos apoyaron durante los 90 minutos o más que se jugaron. A seguir de esta manera, que creo que el equipo está en un gran momento", aseguró.

"El otro día tuve una pequeña charla con él (Simeone), donde se lo explicaba que, a veces, se me hace difícil a mí estar fuerte de cabeza, porque uno lleva mucho tiempo y siempre quieres jugar, quieres estar y siempre parece como que cuesta un poco más, pero soy consciente del lugar donde estoy, que nadie me regaló nada y por eso no bajo los brazos y también por el apoyo de mis compañeros, que creen en mí", añadió.

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid contra Real Madrid, por La Liga de España AFP

Reacciones desde el Real Madrid por polémica contra Atlético de Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el colegiado del derbi Mateo Busquets Ferrer "tomó la decisión correcta" cuando decidió detener a los 69 minutos el partido en el Cívitas Metropolitano por el lanzamiento de objetos a Thibaut Courtois.

"Ha sido una actuación correcta del árbitro porque se tenía que parar unos minutos el partido e irnos al vestuario. Ha sido una decisión correcta que no nos ha gustado a nadie por parar el partido, pero creo que el árbitro ha actuado bien", defendió el técnico italiano en rueda de prensa.

Ancelotti no quiso juzgar el castigo que puede recibir el Atlético de Madrid tras los incidentes. "Soy solo un entrenador, tengo que evaluar y tener el control de lo deportivo. Hay gente más experta que yo para tomar la decisión correcta".