"¿A qué le temen la Comisión Arbitral y la FCF para no entregar audios del VAR?"

Las polémicas en el fútbol colombiano con el tema arbitral no cesan. Y en ese sentido, desde ya hace varias semanas desde la dirigencia del Boyacá Chicó vienen solicitando claridad por la actuación de Carlos Betancur, quien dejó de pitar un supuesto penalti a favor de los 'ajedrezados' frente a Fortaleza, en el estadio La Independencia de Tunja.

De esa manera, los 'ajedrezados' sumaron en las últimas horas una nueva y contundente comunicación en la que le indaga a la Comisión Arbitral y a la Federación Colombiana de Fútbol las razones por las que no han entregado los audios que han sido solicitados en un par de oportunidades e incluso que han sido entregados a otros clubes. Dicha misiva fue firmada por Nicolás Pimentel, presidente de los boyacenses.

Además de eso, cabe indicar que Eduardo Pimentel, máximo accionista de Chicó, también se ha pronunciado en entrevistas en contra de los manejos arbitrales en el rentado nacional.

Acá el comunicado de prensa de Boyacá Chicó

Con sorpresa, preocupación e indignación hemos recibido su comunicación del día 26 de abril de 2025, en la cual se nos niega, por segunda vez, el acceso a los audios entre el juez Carlos Betancur y el VAR correspondientes al partido entre BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. y Fortaleza Fútbol Club.

Resulta lamentable que la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL, cuyos mandatos están basados en los principios de transparencia, autoridad y garantía del cumplimiento de las reglas de juego, se nieguen dos oportunidades a entregar un material que en otras oportunidades sí ha sido puesto a disposición de otros clubes.

Nos preocupa profundamente la posibilidad de que la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL estén encubriendo a un árbitro cuya decisión ha sido, como mínimo, polémica, y que incluso podría calificarse de deshonesta, pues fue en opinión pública, los medios e incluso algunos directivos del gremio arbitral, de entre los peores errores del fútbol profesional colombiano, influyendo en el resultado final del partido. Pero también nos inquieta el precedente que esta negativa sienta, y la falta de criterio uniforme con la que la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL han decidido permitir el acceso a los audios en ciertos casos y negarlo en otros, como este, en el que dicho elemento sería fundamental para dirimir el delicado inconveniente.

Árbitro revisa una acción polémica en el VAR, durante un partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿A qué le temen la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL, para no entregarle al país los audios del VAR en este caso? ¿No tienen confianza en la credibilidad del árbitro, permitiendo con su silencio que aumente la percepción de corrupción? ¿O están más comprometidos con encubrir errores que con impartir justicia deportiva? En este momento la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL están tomando una decisión contraria a los principios de transparencia y equidad que dice defender el fútbol colombiano.

Hemos visto con desconcierto que en otras ocasiones se han entregado estos audios —como en el caso de la final femenina en 2022—, y que incluso fueron utilizados para respaldar la versión de los jueces y demostrar que las decisiones arbitrales fueron las correctas. Si en ese entonces el VAR se prestó como una herramienta de defensa de los árbitros, no entendemos por qué en este caso no se utiliza con el mismo fin. De no tener nada que ocultar, el material debería entregarse sin reparos.

Este silencio institucional alimenta la desconfianza hacia los árbitros y sus designaciones, y agrava aún más la pérdida de credibilidad de la afición y la opinión pública frente a los órganos arbitrales del fútbol colombiano.

No podemos quedarnos callados ante semejante atropello a la equidad y la transparencia, por lo cual, solicitamos formalmente que la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL revoquen su negativa y permitan el acceso inmediato a los audios del VAR del partido en mención.

Esta solicitud se presenta en términos respetuosos, bajo los principios de buena fe y con el objetivo de preservar la integridad del campeonato y de sus actores. Ruego su pronta y favorable atención.

De no obtener una respuesta satisfactoria en un tiempo razonable y conforme a los términos estatutarios, nos veremos en la obligación de acudir a instancias legales, nacionales e internacionales, que garanticen nuestro derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como la correcta aplicación del reglamento.

BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. espera que la Comisión Arbitral y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL no continúen negando el acceso a los audios del VAR, y que comprendan que la defensa de la justicia deportiva es también la defensa del espectáculo, la afición y la fe en las instituciones del fútbol colombiano.

Por lo tanto, de no obtener respuesta, iniciaremos la cuestión del acceso a la información del VAR, sin perjuicio de las acciones legales que puedan proceder.