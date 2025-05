"El 'profe' 'Chiqui' García me llamó para jugar en Millonarios, pero le dije que no"

"Vine de Tumaco a Bogotá y me tocó lucharla. Por sacar uno la familia adelante, se hicieron sacrificios. Hubo días en los que dormí en un colchón y con una sola cobija". Esas palabras son de Léider Calimenio Preciado , ídolo de Santa Fe y de paso por clubes como Cali, Once Caldas, Bucaramanga y Deportes Quindío.

Y es que el otrora goleador recordó sus primeros pasos en el fútbol, desde jugar en divisiones inferiores hasta llegar al profesionalismo. Además, el 'tun-tun' habló de las pruebas que hizo en Millonarios siendo juvenil y posteriormente cuando lo llamaron siendo ya una figura reconocida.

¿Cómo fue esa llegada de su tierra natal a la capital, que a todas luces trajo cambios para usted?

"Lo que recuerdo fue que se tuvieron momentos complicados, porque tenía la ilusión de ayudar a mi familia. Al llegar a Bogotá no fue nada fácil, uno tenía que lucharla, y siento que la luché, lo que hoy soy me lo gané a pulso, porque venía con esa mentalidad ganadora".

Léider Preciado, exjugador de Santa Fe. Foto: Colprensa.

¿Tomó una decisión acertada al venirse a Bogotá?

"Sí, claro. Soy tumaqueño, pero mi todo es Bogotá. Me abrió las puertas para jugar al fútbol, acá me valoran los hinchas de Santa Fe, también los de otros equipos, algunos hasta de Millonarios. Lo que uno ha hecho como futbolista y como persona se lo debo a la ciudad".

¿Cómo fue ese paso por Millonarios, donde se probó antes de vestirse de rojo?

"Yo en Millonarios estuve inicialmente cuando me vine de Tumaco. Vine a hacer pruebas, afortunadamente no quedé en Millonarios. Ellos no me daban lo que yo pedía que era la estadía, algunos uniformes y balones para el club del que yo venía. Entonces, el profesor Eduardo Oliveros me lleva a la Selección Cundinamarca y después da la coincidencia que Oliveros va a Santa Fe y él me lleva para allá".

¿Cuándo se convenció que podía ser futbolista profesional?

"Siento que cuando vine de Tumaco. En mi pueblo no había nada qué hacer. Cuando no me dejan en Millonarios yo empiezo a lucharla, como se dice. Y aparece lo de Santa Fe, en donde me dan casa hogar para vivir, me daban un auxilio que era como de 30 mil pesos y ahí empecé".

¿Cómo fue llegar a Santa Fe?

"Me comenzó a ir bien, a tener confianza. Después me llevaron a entrenar cerca al equipo profesional en el Parque La Florida, allá los 'profes' hablaban de Preciado. Y ahí el profesor Dragan (Miranovic) decía, "traigan al morenito".

¿Qué técnicos influyeron en ese ascenso, tanto en el nivel como en ayudarlo en Santa Fe?

"El profesor Pablo Centrone primero, después Dragan que me ayudó a consolidarme y posteriormente 'Pecoso' Castro , que me enseñó muchísimo y que me dejó enseñanzas para ser mejor profesional".

¿Se lamentó por alguna oferta de otros clubes que no aceptó?

"Yo un club en el que quise jugar fue en Medellín. Me gustaba, no sé por qué; pero nunca se dio una propuesta como tal. De Millonarios, por ejemplo, a mí me llamó y habló de tú a tú conmigo el profesor 'Chiqui' (Luis Augusto) García con una propuesta de Millonarios, pero pues yo le dije que no. De Junior me buscaron, pero no se concreto, era en el tiempo que Iván Valenciano era figura allá. Antes no era lo que uno quisiera, sino lo que dijera el club".