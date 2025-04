Carlos Betancur, árbitro criticado por Eduardo Pimentel, fue designado para América vs. Cali

Se viene la fecha 16 de la fase todos contra todos de la Liga Betplay I 2025 y en las horas previas se le dio resonancia a la designación del árbitro Carlos Betancur para el partido entre América y Cali, que a todas luces será el duelo que se lleve todos los focos de los aficionados y de la prensa de nuestro país.

Y es que el referido Betancur viene de ser cuestionado por su desempeño en el partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza, en el estadio la Independencia, de Tunja, por una mano clara que dejó de sancionar a favor de los 'ajedrezados'.

Así, el que tomó la palabra y criticó fuertemente al juez central fue Eduardo Pimentel , máximo accionista de Chicó, quien lo llamó "caradura" en su cuenta de X, además de preguntarse por qué razón no intervino el VAR ante tal acción.

Pero además del dirigente bogotano, analistas arbitrales como José Borda también opinaron con respecto a la controversia que se presentó en la capital boyacense y también lo hizo hace pocos minutos.

"En la fecha 16 reaparece Roldán, pita (PER) vs (JUN), arreglarse con Machado le sirvió. Carlos Betancur dirige (AME) vs (CAL) despues de no pitarle una mano penal gigante al Chico (fecha 15). Con esa designación se burlan de la protesta del equipo boyacense", escribió Borda.

Mientras tanto, en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet también se refirió sobre la designación del árbitro para el clásico vallecaucano.

"Acá la realidad es que el tema arbitral se administra con desafíos. ¿Usted cree que es natural que Betancur sea designado para ser árbitro de América frente a Cali del fin de semana con la mano esa evidente que repasamos en la cancha de Boyacá Chicó? ¿A quién le están respondiendo, a los medios o al Boyaca Chicó?. Le están diciendo: "Pimentel, usted cállese, volvemos a poner a este árbito que usted cuestionó", expresó Hernández Bonnet.

¿Qué pasó con Wilmar Roldán?

Durante la semana que termina, se denunció de parte de Wilmer Barahon, exárbitro, que Wilmar Roldán agredió físicamente al juez de línea Richard Ortiz, en hecho sucedido en un aeropuerto de nuestro país. Esto, después de que Ortiz le dijera que es un "agrandado HP".

Wilmar Roldán, árbitro colombiano Foto: AFP