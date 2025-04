A Teófilo Gutiérrez no le gustó para nada una decisión y tuvo un fuerte cruce con Wilmar Roldán

Junior de Barranquilla visitó en la noche del sábado al Deportivo Pereira en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2025, y en medio del compromiso en el Hernán Ramírez Villegas, se presentó un picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y el árbitro Wilmar Roldán. ¡Qué momento de tensión!

Este hecho en particular, y que se volvió viral en las redes sociales, se generó cuando iban 36 minutos del compromiso y el marcador parcial iba 0-0. 'Teo' se encontraba en el banco técnico del 'tiburón', y al parecer, no estuvo de acuerdo en una decisión por parte del juez central, inmediatamente lo encaró y le protestó, a lo que Roldán no dudó en contestarle a sus reproches.

El número '29' del Junior tuvo que ser ser controlado por sus compañeros de equipo; por esos reclamos además vio la tarjeta amarilla. Incluso, Wilmar Roldán le dio a entender que si seguía con los reclamos le sacaba la roja.

Finalmente, el popular 'Perfume' fue calmado por sus colegas en el Junior y llevado nuevamente hasta el banco de alternativas. En ese desplazamiento, el exRiver Plate no dejó de tener una sonrisa algo sarcástica. El 'tiburón' perdió 1-0 con Pereira, acabando así con su buena racha de resultados en el campeonato local y se quedó en 30 puntos en la tabla general.

