Acolfutpro contó los incumplimientos en Pasto y Pereira: "atraviesan una situación compleja"

"Llena de orgullo lo que representa para los futbolistas. Es el reconocimiento de un trabajo y una lucha; han sido 20 años de esfuerzo para lograr condiciones dignas para los jugadores en Colombia. Es un orgullo recibir este reconocimiento, al lado de deportistas que logran tantas glorias", fueron las palabras de Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro.

Y es que ese mensaje que dio en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , se dio luego de que en la gala de 'El Deportista del Año de El Espectador', Acolfutpro tuviera una distinción. Fue por el trabajo en defensa de los derechos de los futbolistas y esta es la premiación más prestigiosa y tradicional del deporte en nuestro país, que se realiza anualmente desde 1960.

"De verdad, mil gracias. Cuando recibí el premio, entre otras cosas, expresé agradecimientos a Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, porque han permitido que la voz de los futbolistas sea escuchada. Cuando hay reclamos o denuncias, se ha contado con ustedes, y eso se valora mucho, ya que otros medios jamás lo han permitido", añadió el presidente.

Pero no solo habló de ello; también se refirió a la delicada situación del Deportivo Pereira. "Viene atravesando un tema un poco complejo con la DIAN. Sin embargo, ya pagó un mes, aunque le falta otro. Preocupa ver a un equipo que ganó en el 2023, clasificó a Copa Libertadores, obtuvo ingresos significativos, tener estos embargos e incumplimientos", explicó.

Y no es la única institución. "Al Pasto también le pidieron levantar el reconocimiento deportivo por incumplimientos. Tiene firme la suspensión del reconocimiento, pero interpuso un recurso y debe entregar la documentación para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones. A nivel salarial, el club logró ponerse al día, pero tiene otras deudas", reveló.

Deportivo Pereira Foto: Colprensa.

"La Ley 1445 establece que si un club tiene tres obligaciones superiores al 10% de su patrimonio, debe entrar en proceso de reorganización empresarial. Ya se le requirió que tanto el Ministerio como la Superintendencia de Sociedades estén al tanto para evitar la acumulación de pasivos. La recomendación es entrar en un proceso de reorganización", dijo.

Al ver estos panoramas, Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, hizo un llamado a la responsabilidad, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "Una vez, el presidente de Pereira me comentó que no hacíamos nada ante las bajas campañas deportivas. Hay que entender que la contratación, nóminas y salarios son temas entre el jugador y el club; nosotros no".

Formación Deportivo Pasto. Foto: Colprensa.

"Igual, abogamos por la profesionalización del deporte, exigiendo derechos y cumplimiento de deberes. Y tenemos varias campañas contra el amaño de partidos. Cuando hay incumplimientos, se adelantan procesos disciplinarios, en fin, pero al no lograr resultados deportivos, no se puede hacer nada; solo si surge el conflicto entre directivos y jugadores", afirmó.

Por último, expresó que "es complicado el tema deportivo. Todos quieren ser campeones, pero solo uno lo logra. Por eso, cuando se presentan conductas inapropiadas o incumplimientos, alentamos a denunciar, siempre y cuando haya pruebas. Es necesario acabar con prácticas como el amaño de partidos, que solo destruyen el fútbol y nuestra profesión".