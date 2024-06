Rafael Dudamel no le teme a cerrar de visita la final con Santa Fe: "Estamos invictos en la altura"

La Liga 2024-I del fútbol colombiano ya está en su recta final y este domingo se dieron a conocer los dos equipos que lucharán por el título en partidos de ida y vuelta. Atlético Bucaramanga clasificó en el grupo A y por eso su técnico Rafael Dudamel habló este lunes sobre lo que será el duelo contra Independiente Santa Fe.

"Son pequeños detalles de un cuadrangular supremamente parejo, el grupo de la muerte como se le llamaba antes de. El ida y vuelta contra Millonarios fue lo que nos permitió darle vuelta hasta el último partido y hacer valer el punto invisible, que lo ganamos por ser el líder absoluto en la fase regular. Después yo creo que equipos como Millonarios que sintieron la cantidad de partidos por su caso en la Copa Libertadores", dijo de entrada el venezolano a la cadena de 'ESPN'.

Luego, se refirió a los otros dos equipos del grupo. "Pereira y Junior se mantuvieron en el nivel que venían mostrando yo creo yo creo que tuvimos la oportunidad de sacar mayor diferencia en los partidos que tuvimos en casa con Junior y Millonarios, pero al final los detalles se inclinan en nosotros para poder estar en la final", añadió Dudamel.

Después el timonel de los 'leopardos' habló de la clave en su equipo y como le ganaron a los 'matecañas'. "Yo creo que a esta altura de la competencia ya nos conocemos muy bien, el funcionamiento del equipo es muy bueno y obviamente lo que se marca en las individualidades. Nosotros sabíamos de la capacidad del Pereira sobre todo con jugadores como Carlos Darwin Quintero que es un gran llegador al área y también como el caso de Andrés Felipe Ibarguen. Si bien nos anotaron lo pudimos controlar y sacar el partido adelante", concluyó Dudamel.

Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay 2024-I - Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Rafael Dudamel:

Sobre los pocos goles que anota Bucaramanga

"El fútbol como todo en la vida es cuestión de gustos, no a todos le gustan los estilos y recuerdo una frase que alguien me dijo de qué la oposición es necesaria, es importante porque no siempre todas las cosas se hacen bien. Nosotros tratamos de hacer bien todas las facetas del juego y eso también depende mucho del rival. Ha sido un cuadrangular muy táctico y muy rico en ese sentido".

¿Le gusta comenzar de local en la final?

"Yo deseaba en el cuadrangular comenzar de visitante para poder rematar de local y terminamos perdiendo el primer partido con Pereira 1-0 y al final eso viene siendo relativo al primer resultado. Lo cierto es que podemos aprovechar el envión anímico con nuestra gente, con nuestro estadio, en estos momentos Alfonso López lo puede ser muy fuerte y obviamente para ellos El Campín también lo es".

"Es invictos en nuestras presentaciones en Bogotá con Santa Fe, en dos ocasiones 1-0 y después 1-1. Después con Millonario 1-0; le ganamos a Patriotas por Copa Colombia 3-0 a Fortaleza también los superamos 2-0, en la altura nos ha ido muy bien".